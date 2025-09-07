Existe una canción que la ciencia dice que reduce tu ansiedad al escucharla

No es magia, pero lo parece. Solo ocho minutos son necesarios para bajarte las revoluciones y disminuir tu ansiedad hasta niveles que nunca habías imaginado: y todo con esta canción. La ansiedad es un estado de alerta del organismo ante estímulos reales o imaginados, externos o internos. Cuando se prolonga en el tiempo ante estímulos que no podemos contrarrestar es cuando se convierte en un problema real.

La musicoterapia es un elemento capaz de generar efectos postiivos significativos en nuestra salud psicológcoa, incluyendo el alivio de la ansiedad y la instagramer @piquesdemadre ha encontrado la canción cuyo ritmo "está diseñado para sincronizarse con tu respiración y tu ritmo cardiaco".

La melodía se llama "Weightless" y es de Marconi Union.

Aconsejan escucharla con auriculares y en un lugar tranquilo. Es ideal para antes de irse a dormir o después de un día intenso de muchas emociones, tanto buenas como no tanto.

La ansiedad en los niños

Los menores pueden sentirse ansiosos por una gran variedad de situaciones, algunas de sus preocupaciones son naturales, pues aparecen dentro de su desarrollo evolutivo. Como por ejemplo la ansiedad por separación de la figura de apego. Es decir, cuando su vínculo afectivo más cercano se separa del niño, este siente malestar y agitación y es una respuesta natural de supervivencia. Otra respuesta natural en los más pequeños es la ansiedad ante los desconocidos. A estos factores estresantes se pueden añadir otros como son el inicio escolar, sobre todo si el centro educativo es nuevo; la situación de separación o divorcio de los padres; la pérdida de un ser querido cercano; ciertos animales e insectos.

La ansiedad se manifiesta en los menores de diferentes maneras, casi siempre convertidas en somatizaciones, esto es, la transformación de problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera involuntaria. El niño manifiesta dolores de cabeza, de estómago (sin fiebre, ni síntomas víricos); dificultades para conciliar el sueño; llanto más frecuente e irritabilidad; problemas con la alimentación; problemas de concentración; miedo o temor intenso, incluso producirse ataques de pánico y fobias, como es la fobia escolar, entendida como la dificultad o imposibilidad de un niño para asistir al colegio, causada por un miedo irracional a algún aspecto de la situación escolar (materias, recreo, compañeros, profesorado…).