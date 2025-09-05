El utensilio "todoterreno" con un sinfín de usos que debes tener en casa

Se llama piedra blanca de limpieza o piedra de arcilla y es uno de los grandes aliados de la limpieza en cualquier hogarpor los efectos que parecen magia. Es un producto natural de limpieza alabado por su versatilidad, ya que es compatible con un montón de superficies y posee un sinfín de usos. Como su propio nombre indica, está compuesta principalmente por arcilla blanca y otros efectivos ingredientes. Además, es biodegradable.

Estela Moreno ("La mami novata") en Instagram, es una creadora de contenido en temas relacionados con el hogar que, gracias a sus publicaciones de calidad y utilidad, es seguida por más de 700.000 seguidores.

En uno de sus últimos post, "La mami novata" recopila algunos de los usos de la piedra blanca que, como ella mismo explica, "es un desincrustante con partículas que se utiliza con una esponja previamente humedecida". No obstante, como añaden desde la marca registrada La Fantástica Piedra Blanca, también se puede utilizar con bayetas, estropajos, cepillos de dientes e incluso con los propios dedos de la mano para objetos pequeños y delicados ya que el producto no irrita la piel.

Trucos de limpieza / Archivo

¿Para qué se utiliza la piedra blanca?

Elimina las manchas de óxido

Quita las manchas en la placa de vitrocerámica

Acaba con la suciedad de aceite en cazos y sartenes

Retira restos de cal y jabón de la mampara

Devuelve el brillo al fregadero

Todos estos usos son ofrecidos por Estela Moreno "La mami novata" en su cuenta de Instagram, donde también ofrece algunos consejos extra, tales como dejar actuar durante unos minutos para que la limpieza sea más eficiente.