El utensilio "todoterreno" con un sinfín de usos que debes tener en casa
Es válida para la limpieza de numerosas superficies
Se llama piedra blanca de limpieza o piedra de arcilla y es uno de los grandes aliados de la limpieza en cualquier hogarpor los efectos que parecen magia. Es un producto natural de limpieza alabado por su versatilidad, ya que es compatible con un montón de superficies y posee un sinfín de usos. Como su propio nombre indica, está compuesta principalmente por arcilla blanca y otros efectivos ingredientes. Además, es biodegradable.
Estela Moreno ("La mami novata") en Instagram, es una creadora de contenido en temas relacionados con el hogar que, gracias a sus publicaciones de calidad y utilidad, es seguida por más de 700.000 seguidores.
En uno de sus últimos post, "La mami novata" recopila algunos de los usos de la piedra blanca que, como ella mismo explica, "es un desincrustante con partículas que se utiliza con una esponja previamente humedecida". No obstante, como añaden desde la marca registrada La Fantástica Piedra Blanca, también se puede utilizar con bayetas, estropajos, cepillos de dientes e incluso con los propios dedos de la mano para objetos pequeños y delicados ya que el producto no irrita la piel.
¿Para qué se utiliza la piedra blanca?
- Elimina las manchas de óxido
- Quita las manchas en la placa de vitrocerámica
- Acaba con la suciedad de aceite en cazos y sartenes
- Retira restos de cal y jabón de la mampara
- Devuelve el brillo al fregadero
Todos estos usos son ofrecidos por Estela Moreno "La mami novata" en su cuenta de Instagram, donde también ofrece algunos consejos extra, tales como dejar actuar durante unos minutos para que la limpieza sea más eficiente.
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales
- Fallece la mujer atropellada en la Ronda de Corredera de Toro
- Patrimonio rechaza el informe para la subsanación de las obras del Puente de Piedra
- Zamora volverá a asomarse a La Ventana en los jardines del Castillo
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- La Noche Blanca del Románico vuelve a Zamora el 20 de septiembre con 27 conciertos en templos y edificios singulares
- Nuevo caos ferroviario en Zamora
- Cristina Pedroche se rompe por la custodia de su hija