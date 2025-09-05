Elige bien tu hipoteca con las recomendaciones de la OCU: más de 7.000 euros de ahorro

El euríbor subió en agosto el 2,114% y rompió la racha de seis meses consecutivos a la baja. El Banco Central Europeo optó por pausar las bajadas de los tipos de interés y dilucidar qué pasará con las hipotecas a largo plazo es una incógnita.

Pero como no es una cuestión baladí, conviene fijarse en la letra pequeña de todos estos contratos. Para facilitar la tarea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis comparativo de más de 50 hipotecas fijas para un préstamo de 100.000 euros a un plazo de 15 años.

Según destacan, su elección supone un ahorro de hasta 7.676 euros al año frente a la media de productos del mercado. Y de más de 9.000 euros al año frente a las peores hipotecas fijas.

Consejos para elegir una hipoteca

No fiarse solo del tipo de interés: la TAE incluye todos los gastos, y es la mejor referencia para comparar.

Analizar todas las vinculaciones: seguros, tarjetas, cuentas… A veces la rebaja del interés no supera el coste que supone su contratación.

Pedir varias ofertas personalizadas en distintos bancos. Y aprovechar los comparadores online independientes.

Evitar comisiones de apertura: ya hay muchas hipotecas sin ellas.

Valora amortizar anticipadamente: en contextos de tipos moderados, puede compensar más que otras formas de inversión.

Las hipotecas recomendadas por la OCU

Openbank . 2,46% de tipo de interés nominal (2,36% para hipotecas de más de 150.000 euros). Exige domiciliar nómina o pensión, o realizar un ingreso mensual desde otra entidad por al menos 900 euros. También es preciso contratar su seguro del hogar. Su TAE es del 2,87%.

. 2,46% de tipo de interés nominal (2,36% para hipotecas de más de 150.000 euros). Exige domiciliar nómina o pensión, o realizar un ingreso mensual desde otra entidad por al menos 900 euros. También es preciso contratar su seguro del hogar. Su TAE es del 2,87%. Coinc . 2,69% de tipo de interés nominal. No exige domiciliar la nómina. Pero debe contratarse con Bankinter al menos una Cuenta No-Nómina. Su TAE es del 3,14%.

. 2,69% de tipo de interés nominal. No exige domiciliar la nómina. Pero debe contratarse con Bankinter al menos una Cuenta No-Nómina. Su TAE es del 3,14%. BBVA. 2,50% de tipo de interés nominal. Sin comisión de apertura. Exige domiciliar nómina por al menos 600 euros. También es preciso contratar su seguro del hogar y un seguro de protección de pagos. Su TAE es del 3,17%.

El esfuerzo para pagar la entrada, primera piedra

OCU advierte que uno de los problemas de acceso a la vivienda en propiedad es la dificultad que tienen algunos hogares para conseguir el ahorro suficiente para poder cubrir el coste de la compra que no cubre la hipoteca. El límite común a los préstamos hipotecarios para vivienda habitual está en el 80% del valor de la vivienda, por lo que el comprador debe hacer frente al 20% restante más los impuestos y gastos que pueden suponer otro 10-15%, según la comunidad autónoma (que fija el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicable a las viviendas usadas), el posible pago de comisiones de agencia, etc.

Aunque la línea de avales abierta por el Gobierno en febrero de 2024 para facilitar las hipotecas a jóvenes es un avance, resulta insuficiente en las grandes ciudades, donde los precios de la vivienda siguen creciendo. OCU considera que urge ampliar el parque público de vivienda, facilitar la disponibilidad de suelo edificable y recuperar la seguridad jurídica de los arrendadores, entre otras medidas.