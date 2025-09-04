Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El truco de la nevera que casi todo el mundo desconocía y que te sorprenderá

Un recurso que te ayudará a ganar espacio y frescor en su interior

Isabel Rodríguez

Muchas veces, todo tiene un porqué y está delante de nuestros ojos aunque no seamos capaces de observarlo a primera vista... ni a segunda, ni a tercera, ni en media vida. Eso es lo que ha pasado en los últimos días con la típica nevera portátil que normalmente solía ser de color rojo o azul. ¿Quién no ha tenido o visto una? Amplia, robusta, económica... y también pesada, por qué no decirlo.

Era, y sigue siendo con el permiso de las Polarbox, la reina del verano, un clásico entre los clásicos junto a la pelota de Nivea. Sin embargo, lo que desconocíamos era su utilidad escondida. Numerosas cuentas han desvelado este truco oculto para la mayoría ante la estupefacción de los usuarios y es que la tapa de la nevera posee una especie de botón saliente que en realidad es un pequeño tapón que permite llenar su interior de agua.

¿Con qué objetivo? Con el fin de meterla en el congelador y así crear una placa de hielo que no solo ahorra espacio, sino que también ayuda a mantener una menor temperatura en el interior del refrigerador. ¿Lo sabías? ¿Le has dado ese uso alguna vez?

@menchuway para tener más lugar en la nevera.....placa de hielo en la tapadera....#dúo #verano #shein #PrimarkSummerUp #viral #parati #masde40años ♬ Agua - Tainy & J Balvin

