Los dos ordenadores portátiles recomendados por la OCU por sus prestaciones y precio

Ya sea por la vuelta al cole o por renovación de equipo y necesitas un nuevo ordenador portátil, conviene que te fijes en una serie de características para asegurarte de que estás haciendo una buena compra. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado esta guía:

Sistema operativo Windows 11 . Atención, el 14 de octubre finaliza el soporte para Windows 10: los portátiles que lo incluyan y no pueda actualizarse a la versión actual serán más vulnerables a los ciberataques y podrían empezar a presentar problemas de compatibilidad con los nuevos programas.

. Atención, el 14 de octubre finaliza el soporte para Windows 10: los portátiles que lo incluyan y no pueda actualizarse a la versión actual serán más vulnerables a los ciberataques y podrían empezar a presentar problemas de compatibilidad con los nuevos programas. Conectividad a través de al menos dos puertos USB-C ; en el caso de que vaya a conectar periféricos clásicos (como un ratón o un teclado con cable), debería incluir también un puerto USB-A. Por cierto, si el modelo es además compatible con Thunderbolt, será más rápido y versátil.

; en el caso de que vaya a conectar periféricos clásicos (como un ratón o un teclado con cable), debería incluir también un puerto USB-A. Por cierto, si el modelo es además compatible con Thunderbolt, será más rápido y versátil. Respecto a la conexión inalámbrica wifi , la versión 6 resulta suficiente. Obviamente, todo lo que sea superior, como wifi 6E o wifi 7, bienvenido sea.

, la versión 6 resulta suficiente. Obviamente, todo lo que sea superior, como wifi 6E o wifi 7, bienvenido sea. Pantalla con una diagonal de 13 pulgadas , que combina portabilidad y confort para trabajar. Los modelos de más 15 pulgadas suelen incorporar un teclado numérico al margen. Y si duda entre un ordenador o una tablet, mire un modelo híbrido con pantalla táctil que se pueda separar o girar

, que combina portabilidad y confort para trabajar. Los modelos de más 15 pulgadas suelen incorporar un teclado numérico al margen. Y si duda entre un ordenador o una tablet, mire un modelo híbrido con pantalla táctil que se pueda separar o girar En cuanto al software, tres básicos : Un buen antivirus, que puede ser gratuito, como el Bitdefender Antivirus Free, que complemente la seguridad de Windows Defender. Un navegador actualizado: Microsoft Edge, Google Chrome y Firefox son los más habituales. Y un almacenamiento en la nube adecuado, como Google Drive, OneDrive o Dropbox.

Los dos ordenadores recomendados por la OCU

No son baratísimos, pero al menos su precio es inferior a los 900 euros. Estos son los dos ordenadores que la OCU recomienda entre los 60 portátiles analizados por sus buenas prestaciones y su precio.

Microsoft Surface Pro 11 X Plus. Precio: entre 875 y 1.354 euros. Pantalla de 13,0 pulgadas. Procesador Snapdragon X Plus. 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. 2 puertos USB-C. Wifi 7. Calificación global: 81 sobre 100. Valoración: fino y ligero (1,10 kg), con pantalla táctil y teclado removible para usarlo como tableta. Excelente rendimiento y batería, pero sin puertos USB-A.

Precio: entre 875 y 1.354 euros. Pantalla de 13,0 pulgadas. Procesador Snapdragon X Plus. 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. 2 puertos USB-C. Wifi 7. Calificación global: 81 sobre 100. Valoración: fino y ligero (1,10 kg), con pantalla táctil y teclado removible para usarlo como tableta. Excelente rendimiento y batería, pero sin puertos USB-A. Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10. Precio: entre 739 y 1.000 euros. Pantalla de 13,3 pulgadas. Procesador AMD Ryzen 5. 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. 2 puertos USB-C y otros 2 USB-A. Wifi 6. Calificación global: 73 sobre 100. Valoración: fino y ligero (1,15 kg), con un rendimiento básico, un diseño funcional y una batería excelente.

¿Me pueden imponer comprar un ordenador concreto?

La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que el creciente uso de tabletas y portátiles en el colegio debe contemplar el "derecho de los padres a elegir libremente el modelo que cumpla los requisitos fijados por el centro escolar". De ahí que determine que no se puede imponer la compra o el “alquiler” de un determinado ordenador si las familias pueden adquirir uno similar más barato.