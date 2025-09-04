Los dos ordenadores portátiles recomendados por la OCU por sus prestaciones y precio
Estas son las características mínimas en las que debemos fijarnos para hacer una buena compra
Ya sea por la vuelta al cole o por renovación de equipo y necesitas un nuevo ordenador portátil, conviene que te fijes en una serie de características para asegurarte de que estás haciendo una buena compra. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado esta guía:
- Sistema operativo Windows 11. Atención, el 14 de octubre finaliza el soporte para Windows 10: los portátiles que lo incluyan y no pueda actualizarse a la versión actual serán más vulnerables a los ciberataques y podrían empezar a presentar problemas de compatibilidad con los nuevos programas.
- Conectividad a través de al menos dos puertos USB-C; en el caso de que vaya a conectar periféricos clásicos (como un ratón o un teclado con cable), debería incluir también un puerto USB-A. Por cierto, si el modelo es además compatible con Thunderbolt, será más rápido y versátil.
- Respecto a la conexión inalámbrica wifi, la versión 6 resulta suficiente. Obviamente, todo lo que sea superior, como wifi 6E o wifi 7, bienvenido sea.
- Pantalla con una diagonal de 13 pulgadas, que combina portabilidad y confort para trabajar. Los modelos de más 15 pulgadas suelen incorporar un teclado numérico al margen. Y si duda entre un ordenador o una tablet, mire un modelo híbrido con pantalla táctil que se pueda separar o girar
- En cuanto al software, tres básicos: Un buen antivirus, que puede ser gratuito, como el Bitdefender Antivirus Free, que complemente la seguridad de Windows Defender. Un navegador actualizado: Microsoft Edge, Google Chrome y Firefox son los más habituales. Y un almacenamiento en la nube adecuado, como Google Drive, OneDrive o Dropbox.
Los dos ordenadores recomendados por la OCU
No son baratísimos, pero al menos su precio es inferior a los 900 euros. Estos son los dos ordenadores que la OCU recomienda entre los 60 portátiles analizados por sus buenas prestaciones y su precio.
- Microsoft Surface Pro 11 X Plus. Precio: entre 875 y 1.354 euros. Pantalla de 13,0 pulgadas. Procesador Snapdragon X Plus. 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. 2 puertos USB-C. Wifi 7. Calificación global: 81 sobre 100. Valoración: fino y ligero (1,10 kg), con pantalla táctil y teclado removible para usarlo como tableta. Excelente rendimiento y batería, pero sin puertos USB-A.
- Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10. Precio: entre 739 y 1.000 euros. Pantalla de 13,3 pulgadas. Procesador AMD Ryzen 5. 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. 2 puertos USB-C y otros 2 USB-A. Wifi 6. Calificación global: 73 sobre 100. Valoración: fino y ligero (1,15 kg), con un rendimiento básico, un diseño funcional y una batería excelente.
¿Me pueden imponer comprar un ordenador concreto?
La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que el creciente uso de tabletas y portátiles en el colegio debe contemplar el "derecho de los padres a elegir libremente el modelo que cumpla los requisitos fijados por el centro escolar". De ahí que determine que no se puede imponer la compra o el “alquiler” de un determinado ordenador si las familias pueden adquirir uno similar más barato.
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales
- Fallece la mujer atropellada en la Ronda de Corredera de Toro
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Exigen la reparación de esta carretera de Zamora, repleta de 'baches y desconchones
- Deja a su mastín al sol, atado, sin comida y herido en este pueblo de Sayago
- Patrimonio insta al Ayuntamiento de Zamora a proteger los restos de la muralla de la trasera de la Casa Consistorial