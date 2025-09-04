Las estafas se disparan con la vuelta al cole: cuidado con las becas, el material escolar o las matrículas falsas

Con el inicio del curso escolar, las familias españolas se enfrentan no solo a un incremento del gasto, sino también a una oleada de fraudes digitales que aprovechan este periodo de mayor consumo. Según el último estudio de Idealo, el desembolso medio alcanza ya los 501,26 euros por niño, lo que supone un 18% más que hace tres años. Una inversión que no pasa desapercibida para la ciberdelincuencia, que multiplica sus campañas en estas fechas.

Durante campañas anteriores se detectaron portales falsos de material escolar con precios irresistibles, webs fraudulentas que simulaban matrículas e incluso supuestas becas en las que las familias terminaban perdiendo dinero y exponiendo información personal. Estos fraudes se suman a un contexto de aumento sostenido del gasto en educación: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 los hogares españoles destinaron un 4,4% más a servicios educativos respecto al año anterior.

Además de las tiendas falsas, ESET señala el auge de los anuncios engañosos en plataformas de segunda mano, así como de los correos de phishing que suplantan a centros educativos para robar credenciales. Otro de los riesgos más detectados son las aplicaciones fraudulentas, que imitan a plataformas oficiales con el objetivo de instalar malware o capturar datos personales.

“Cada inicio de curso observamos un repunte de estas amenazas, muchas de ellas muy elaboradas para parecer legítimas”, explica Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. “El aumento del gasto y la urgencia por resolver gestiones convierten a las familias en un blanco fácil para los ciberdelincuentes, que aprovechan cualquier descuido para robar dinero o datos. Por eso es fundamental reforzar la educación digital y extremar la precaución en estas semanas”.

Consejos de ESET para una vuelta al cole digital más segura

ESET recomienda seguir una serie de pautas sencillas para reducir riesgos durante este periodo: