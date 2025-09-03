El truco de TikTok para espantar las moscas que a veces funciona... y otras no

Seguro que en más de una ocasión te has sentado a la mesa, sobre todo cuando comes en exteriores, y hay varias moscas que atraídas por la comida no os dejan en paz. En TikTok, circula un truco para deshacerte de estas moscas (y sin usar químicos).

El truco en sí es bastante sencillo y necesitarás un folio blanco y un bolígrafo. Tienes que coger el folio y escribir los números 58 o 68 en toda su extensión. Después, tan solo tienes que dejar el folio en el centro de la mesa y verás como, casi mágicamente, las moscas desaparecerán (cuando el truco sale bien).

¿Y cuál podría ser la explicación de este sencillo truco? Pues que las moscas lo que verán no es el folio, sino que creerán que están viendo una telaraña, con lo que evitarán esa zona.

No obstante, otros usuarios que han probado ese truco descartan su eficacia mostrando su experiencia.

@marameddd eso me pasa por creerme todo lo que veo en tik tok 😞✌🏽 ♬ sonido original - 💋Susy Díaz 💋

Otros trucos para ahuyentar las moscas

En la lucha diaria contra las moscas, ha surgido un método sencillo y cada vez más popular: el uso de papel de aluminio. Esta técnica, económica y fácil de aplicar, se ha convertido en una alternativa eficaz para mantener a estos insectos alejados del hogar.

El papel de aluminio funciona como un repelente visual. Al reflejar intensamente la luz solar, su brillo resulta molesto para las moscas. Colocar tiras de este material en puntos clave, como ventanas y puertas donde entra la luz, hace que las moscas se desorienten y prefieran mantenerse alejadas.

Además de ser efectivo, este método no utiliza químicos, por lo que es completamente seguro para casas con niños o mascotas. Una solución práctica, natural y sin complicaciones para mantener el hogar libre de estos insectos.