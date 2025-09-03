Polémica en Leroy Merlin por uno de sus productos: ya ha pedido perdón

Leroy Merlin ha tenido que pedir disculpas después de verse envuelto en la polémica. Si recientemente hablábamos de uno de sus productos ideales para evitar uno de los peligros del hogar sobre todo en verano, en esta ocasión la multinacional francesa especializada en bricolaje, construcción, jardinería y decoración de casas se ha visto en el ojo del huracán no por algún producto defectuoso o alguna promoción engañosa, sino por la descripción textual de uno de sus muebles.

Leroy Merlin, envuelto en la polémica. / Archivo

Hasta hace unas horas, Leroy Merlin tenía a la venta en su web un estante de almacenamiento de escritorio de doble capa, "multifuncional y fácil de montar". Estaba fabricada en madera de alta densidad, acero grueso y con un diseño en forma de L que proporcionaba estabilidad y evitaba la caída de los objetos. Además, era fácil de limpiar y resistente a las manchas.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, la polémica ha surgido por el párrafo siguiente: "Los agujeros están pretaladrados; simplemente apriete los tornillos con un destornillador y ensamble los componentes. Es sencilla y práctica, ideal para mujeres y principiantes".

El resto de la descripción hablando sobre su elegancia y versatilidad para exhibir libros favoritos, fotos familiares o artículos decorativos ya es historia. Los usuarios han puesto en la diana ese matiz en el que Leroy Merlin asociaba a las mujeres con principiantes y con su supuesta menor habilidad para montajes más complejos. Un mensaje discriminatorio por el que ha recibido numerosas críticas. Tantas, que Leroy Merlin ha emitido un comunicado.

Leroy Merlin pide perdón

"En Leroy Merlin condenamos firmemente cualquier mensaje discriminatorio en nuestra comunidad por lo que pedimos disculpas", expresan. Eso sí, desde la cadena inculpan a un vendedor externo, a quien ya le han suspendido su actividad comercial y le han retirado todos sus productos.

"Reiteramos nuestro compromiso con el Código de Conducta que aplica a nuestros equipos y colaboradores".