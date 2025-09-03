La ingeniosa amenaza a lo Liam Neeson de un vecino salmantino a otro por el robo de su compra en el ascensor

Rara es la comunidad de vecinos que no tenga "timbirimba" de vez en cuando porque la realidad de la historia es que suelen ser un auténtico nido de conflictos. Diferentes estilos de vida, horarios dispares, uso de bienes comunes y ruidos. Estos últimos suelen ser el motivo por el que más vecinos de España discuten entre sí. Los conflictos entre comunidades son dignos de un libro. Y no hablamos de forma simbólica. El libro existe y se titula "Líos de vecinos", una divertidísima recopilación de bromas, anécdotas e historias en el trasiego del día a día de los residentes.

Sin embargo, este caso ocurrido este verano en Salamanca traspasa las molestias ya que toca al bolsillo: el robo de una bolsa de la compra en pleno ascensor.

Todo ocurrió cuando un vecino dejó durante unos segundos su compra en el ascensor mientras él subía por las escaleras. El tiempo justo para que el vecino que se la encontró decidiera hacerla suya. La cara de póker que se le quedó al propietario que esperaba sus bolsas con alimentos fue tal que no dudó en meterse en el papel de Liam Neeson y hacer de vengador: "Tengo habilidades profesionales que pueden ser una pesadilla para gente como usted así que si no me devuelve la compra en las próximas 24 horas, le buscaré, le perseguiré, le encontraré y le denunciaré".