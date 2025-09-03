No hay que enjuagarse la boca después de lavarse los dientes: ¡llevas toda la vida haciéndolo mal!

¿Y si te digo que llevas (llevamos) haciendo mal algo toda la vida? Pero algo, además, que repites varias veces al día (o, al menos, deberías). Pues así es. Por mucho que te sorprenda, son muchos los odontólogos que aseguran que es un error enjuagarse la boca después de lavarse los dientes.

Lo explican bastante bien en la web de la Clínica Pfaf de Barcelona. Aseguran que es una de las dudas más comunes entre sus pacientes. Y, aunque parezca una cuestión menor, “este gesto puede influir directamente en la eficacia del cepillado y la protección frente a las caries”.

La función del flúor en la pasta dental

Las pastas dentales contienen flúor, un mineral clave para prevenir la aparición de caries y reforzar el esmalte dental. Cuando te cepillas los dientes, el flúor se adhiere al esmalte y comienza a actuar. Sin embargo, si después del cepillado enjuagas tu boca con abundante agua, podrías estar eliminando buena parte de ese flúor antes de que cumpla su función.

¿Qué recomiendan los dentistas?

Los expertos en salud bucodental aconsejan no enjuagar la boca con agua tras el cepillado. Lo ideal es escupir el exceso de pasta sin aclarar con agua, de forma que el flúor permanezca en la boca el mayor tiempo posible y siga protegiendo los dientes.

En lugar de agua, si deseas una sensación más fresca, puedes usar un colutorio sin alcohol ni flúor unas horas después del cepillado, nunca inmediatamente después, subrayan en la Clínica.

Beneficios de no enjuagarse con agua:

Mayor protección contra las caries.

Fortalecimiento del esmalte dental.

Mayor efectividad del cepillado.

Consejos prácticos para mejorar tu rutina de higiene dental:

Usa una pasta con al menos 1.500 ppm de flúor.

Cepíllate dos veces al día durante al menos 2 minutos.

Escupe la pasta tras el cepillado, sin enjuagar.

Evita comer o beber durante los 30 minutos posteriores.

Cómo evitar y eliminar la placa dental

La placa dental se puede evitar teniendo unos buenos hábitos que comprenden:

Un buen cepillado.

Completar el cepillado con unos cepillos interproximales, hilo interdental, arcos dentales, limpiadores linguales y colutorio.

Llevar una correcta alimentación. Si se toman alimentos que favorezcan más el sarro, como son los refrescos, el vino, el té, los dulces, las bebidas alcohólicas, el tabaco o el abuso de colutorios con clorhexidina, se debería realizar una buena limpieza de la cavidad oral después de consumirlos.

Acudir al dentista cada 6 meses o un año.

Y realizar limpieza bucales profesionales, en la consulta del odontólogo, una o dos veces al año. “Esto puede ayudar a prevenir problemas como la caries y la enfermedad de las encías (gingivitis o periodontitis).

"Es importante que cuando se realice la higiene bucal con el higienista de confianza, este le explique al paciente cuál sería el cepillo más conveniente para él”, concluye la odontóloga y especialista en Estética y Antiaging dental de Corachan Dental y Maxilofacial, la Dra. Elísabet Sánchez.