¿Es seguro el esmalte de uñas? La UE prohíbe una sustancia cancerígena habitual en las manicuras semipermanentes

No es la primera vez que se pedía limitar el uso de esmaltes de uñas permanentes por sospecha de efectos no deseados. Pero ahora, la Unión Europea ha prohibido una veintena de nuevas sustancias. El motivo: ser perjudiciales para la salud humana. Y entre esas sustancias se encuentra el óxido de difenilfosfina (TPO por sus siglas en inglés), una sustancia muy utilizada en los esmaltes y geles para uñas.

La medida ha entrado en vigor con el comienzo de este mes de septiembre. Y las sustancias han sido clasificadas como "carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción" (CMR). En consecuencia, su comercialización y utilización queda prohibida.

Esmalte de uñas / Archivo

¿Y si tenía algún esmalte con esta sustancia ya comprado?

Si revisando los ingredientes de tus esmaltes te encuentras con alguno, lo mejor es que lo tires. Los esmaltes ya vendidos antes de esa fecha "no podrán seguir suministrándose, transfiriéndose ni poniéndose a disposición de otra persona en el curso de una actividad comercial".

Es decir, que los profesionales del sector cosmético no podrán vender ni regalar estos productos en la Unión Europea ni aplicar entre sus clientes.

"Esto obliga a los comerciantes y a los profesionales de centros de belleza tanto a dejar de utilizar estos productos como a deshacerse de los que tenían almacenados y optar por artículos alternativos de la industria cosmética", explican desde EFE.

¿Por qué son malos estos esmaltes de uñas?

En 2015, los informes científicos disponibles hasta el momento aseguraban que los geles curados UV hasta un 5% (endurecidos mediante la exposición a la luz ultravioleta) no entrañaban estos riesgos, pero nuevas evidencias han propiciado este cambio de categoría.

Las sustancias dentro de la categoría CMR pueden causar cáncer o aumentar su frecuencia, inducen cambios en la estructura o el número de cromosomas de las células (una etapa inicial en el desarrollo del cáncer) y perjudican la fertilidad al alterar el desarrollo del feto con abortos espontáneos o malformaciones.

Este reglamento que fue aprobado el 12 de mayo pasado pero ha entrado en vigor este lunes y modifica uno anterior, de 2009, con un número menor de sustancias.