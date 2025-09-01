Vuelta al cole: cinco consejos para proteger a los menores en internet durante el nuevo curso escolar

La vuelta al cole es emocionante: nuevos conocimientos, nuevas herramientas digitales y nuevos descubrimientos. Pero también conlleva mayores riesgos de ciberseguridad, tanto para los colegios como para los niños y niñas. Los expertos en ciberseguridad instan a los menores, a los padres y a las comunidades escolares a estar muy alerta durante este periodo.

“El periodo de la vuelta a las clases requiere esfuerzos adicionales para proteger a los menores y a las comunidades escolares en internet. Un nuevo comienzo significa nuevas herramientas digitales, búsquedas en sitios web y registros en plataformas de aprendizaje. Todo ello aumenta los riesgos cibernéticos, los cuales deben tomarse en serio”, afirma Karolis Arbačiauskas, jefe de producto de NordPass.

Un nuevo estudio de NordPass, en colaboración con NordStellar, revela una verdad preocupante: muchas instituciones educativas siguen usando contraseñas sorprendentemente débiles para proteger datos confidenciales. Entradas como «123456», «Edifygroup@1» y «principal@2021» aparecían con frecuencia, lo que demuestra una dependencia generalizada de credenciales predecibles u obsoletas que los hackers pueden adivinar con facilidad.

Por esta razón, la vuelta al cole es el momento perfecto para hablar con los niños sobre la ciber higiene —lo que se debe y no se debe hacer en los entornos digitales— y ayudarles a desarrollar hábitos sólidos para la seguridad y la privacidad digitales. “Aprender sobre ciberseguridad puede ser divertido. Muchas familias de profesionales de la ciberseguridad lo convierten en un juego: organizan una pequeña fiesta con aperitivos y guían a sus hijos a través de cinco ejercicios sencillos, pero esenciales”, explica Arbačiauskas.

Los expertos en ciberseguridad aconsejan seguir estos pasos para mantener tu propia ciberseguridad y la de tus familiares (también puede servirte de inspiración para celebrar una fiesta digital con tu familia):