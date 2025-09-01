Vuelta al cole: cinco consejos para proteger a los menores en internet durante el nuevo curso escolar
Un nuevo estudio revela una verdad preocupante: muchas instituciones educativas siguen usando contraseñas sorprendentemente débiles para proteger datos confidenciales
La vuelta al cole es emocionante: nuevos conocimientos, nuevas herramientas digitales y nuevos descubrimientos. Pero también conlleva mayores riesgos de ciberseguridad, tanto para los colegios como para los niños y niñas. Los expertos en ciberseguridad instan a los menores, a los padres y a las comunidades escolares a estar muy alerta durante este periodo.
“El periodo de la vuelta a las clases requiere esfuerzos adicionales para proteger a los menores y a las comunidades escolares en internet. Un nuevo comienzo significa nuevas herramientas digitales, búsquedas en sitios web y registros en plataformas de aprendizaje. Todo ello aumenta los riesgos cibernéticos, los cuales deben tomarse en serio”, afirma Karolis Arbačiauskas, jefe de producto de NordPass.
Un nuevo estudio de NordPass, en colaboración con NordStellar, revela una verdad preocupante: muchas instituciones educativas siguen usando contraseñas sorprendentemente débiles para proteger datos confidenciales. Entradas como «123456», «Edifygroup@1» y «principal@2021» aparecían con frecuencia, lo que demuestra una dependencia generalizada de credenciales predecibles u obsoletas que los hackers pueden adivinar con facilidad.
Por esta razón, la vuelta al cole es el momento perfecto para hablar con los niños sobre la ciber higiene —lo que se debe y no se debe hacer en los entornos digitales— y ayudarles a desarrollar hábitos sólidos para la seguridad y la privacidad digitales. “Aprender sobre ciberseguridad puede ser divertido. Muchas familias de profesionales de la ciberseguridad lo convierten en un juego: organizan una pequeña fiesta con aperitivos y guían a sus hijos a través de cinco ejercicios sencillos, pero esenciales”, explica Arbačiauskas.
Los expertos en ciberseguridad aconsejan seguir estos pasos para mantener tu propia ciberseguridad y la de tus familiares (también puede servirte de inspiración para celebrar una fiesta digital con tu familia):
- Crea contraseñas seguras y únicas. Asegúrate de que todas las cuentas de tu familia ―ya sean tuyas, de tus padres, de tu pareja o de tus hijos― utilizan una contraseña única y sólida. ¿La forma más fácil de hacerlo? Usa un gestor de contraseñas de confianza para generarlas, almacenarlas y compartirlas de forma segura.
- Activa la autenticación multifactor (MFA). Añade una capa adicional de seguridad siempre que puedas, especialmente para acceder a portales escolares, cuentas de correo electrónico y redes sociales. La MFA ayuda a mantener alejados a los hackers incluso si se filtra una contraseña, algo que ocurre más a menudo de lo que piensas. Un estudio reciente de NordPass revela que muchas instituciones educativas siguen utilizando contraseñas sorprendentemente débiles.
- Actualiza dispositivos y aplicaciones. Mantén los teléfonos, tablets y portátiles actualizados con el software más reciente. Las apps obsoletas pueden contener vulnerabilidades que los hackers aprovechan para acceder a tu dispositivo por la puerta trasera. Las actualizaciones incluyen parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades para que los ciberdelincuentes ya no puedan aprovecharse de ellas.
- Ten una conversión sobre el phishing. Habla con tu familia sobre ciberseguridad y por qué es importante. Enséñales a no abrir enlaces sospechosos ni archivos adjuntos desconocidos, sobre todo en correos electrónicos o mensajes que digan ser enviados por el colegio. En caso de duda, verifícalo con el remitente utilizando un comprobador de páginas web.
- Configura los ajustes de privacidad. Revisa y refuerza la configuración de la privacidad en redes sociales, videojuegos online y plataformas escolares. Limita la información personal visible públicamente y quién puede ponerse en contacto con tus hijos en internet.
