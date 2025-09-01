La otra tienda de decoración que también quiere plantarle cara a Zara Home con precios más baratos
Las franquicias y pequeños negocios plantan cara al imperio de Inditex
P. T. García
El mercado de la decoración está en auge. Y es que frente a Zara Home, uno de los principales competidores del grupo Inditex, HM también cuenta con sus propias tiendas de decoración, a precios mucho más económicos, igual que Lefties Home.
De hecho Zara no se ha querido quedar atrás y también cuenta con su propia tienda de decoración low cost, Lefties Home. Sin embargo, la primera ya cuenta con un buen número de tiendas físicas donde hacerse con estos deseados objetos de decoración, mientras que Lefties Home solo cuenta con una tienda física en España.
Aún así, los productos de HM Home y Lefties Home se pueden adquirir a través de su página web en España, con lo que son muy accesibles.
Tal y como cuentan desde HM, HM Home pretende "realzar la estética de interior con nuestra decoración de hogar. Si te acabas de mudar a una casa nueva o si quieres cambiar de estilo, nuestra colección responde a todas tus expectativas".
Explican que "nuestro mobiliario te ofrece fantásticas mesas auxiliares y cómodas sillas, además de brillantes ideas de iluminación para crear un ambiente hogareño. ¿Buscas el toque final? Consulta nuestra ropa de cama y compleméntala con cojines y fundas de cojines decorativos, o añade mantas como toque adicional".
Velas
También aconsejan que "cuando se trata de decoración, elige velas aromáticas para el baño, coloca tus plantas favoritas en modernas macetas, elige tu colgador perfecto o selecciona una vajilla elegante. Nuestras opciones de decoración del hogar se adaptan a todos los gustos".
