Si pagas más por internet, echa un vistazo a las tarifas especiales "vuelta al cole" de Orange, Movistar o Lowi

Cambio de escenario en la guerra de los precios de internet. Si en 2024 la vuelta al cole vino marcada por una auténtica guerra en la que el precio de la fibra se abarató hasta un 25% -el precio medio estaba en 26,29€/mes- en cuestión de semanas, este curso comienza con la tendencia opuesta. Este 2025, contratar internet es de media un 12% más caro de lo que costaba hace justo un año -el precio medio se sitúa en 29,66€/mes-, según los datos de la base de datos de Roams, consultora especializada en telefonía y otros servicios para el hogar.

Por velocidades, todas las tarifas de fibra suben de media entre un 5% y un 20% entre el año pasado y este, a excepción de la de 500 Mbps -que baja un 7%-. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en la tarifa de fibra más económica en el mercado ahora mismo, su precio es de 24,90€/mes frente a los 19,90€/mes que costaba una tarifa con las mismas características (300 Mbps) en estas mismas fechas en 2024, lo que supone un incremento de un 21%. O lo que es lo mismo, cinco euros más cada mes y que a final de año se traduce en 60 euros más.

Sin embargo, la cosa cambia si nos centramos únicamente en este 2025. Al menos, en lo que a precio se refiere. La mayor parte de operadores que hasta ahora han hecho cambios, han aplicado rebajas en varias de sus tarifas. Aunque, por ahora, son pocas las que se han animado a hacer su particular ‘vuelta al cole’ –Vodafone, Lowi, O2, Orange y Movistar– frente al 85% de compañías que lo hicieron el año pasado.

Vodafone ha eliminado su tarifa de fibra y móvil más básica, que hace unos días permitía contratar 600 Mbps y 25GB por 35 euros al mes. Ahora, la opción más básica con este operador es de 600 Mbps y 50GB por 40 euros al mes. En el segmento de 1 Gbps, sucede algo parecido: desaparece la modalidad más asequible –1 Gbps y línea móvil con 25GB que costaba 45€/mes– y entra en vigor una nueva de 1 Gbps y 50GB por 50 euros al mes. “En ambas modalidades de tarifa sucede lo mismo: aumenta en 25GB más la línea móvil y también lo hace el precio en 5 euros más al mes, lo que se traduce en 60 euros a final de año”, señala Ana de la Torre, experta en telefonía de Roams.

Mientras en sus tarifas de ffibra móvil y televisión, sucede lo contrario. Aquí el operador británico ha hecho rebajas en varios de sus paquetes. Concretamente, un consumidor puede llegar a ahorrar desde los 42€ al año como mínimo hasta los 167,88€/año, dependiendo de la tarifa que escoja, según cálculos realizados por Roams. “Esta bajada se debe principalmente a que aumentan el tiempo en el que mantienen la promoción, pasando de tres a seis meses. Y aunque en un par de ellas, la cuota mensual en ese período es un par de euros más cara, en las otras dos se reduce considerablemente, lo hace en más de 20 euros”, afirma De la Torre.

Lowi

La marca low cost de Vodafone, Lowi, ha seguido un camino diferente. Por un lado, elimina todas sus tarifas de fibra FIT, las más baratas del catálogo que disponía el año pasado. Pero, a cambio, abre la posibilidad de contratar fibra de 300 Mbps en solitario por 25 euros al mes, lo que le permite colocarse como una de las opciones más asequibles del mercado en esta vuelta al cole.

También ha rebajado los precios en las velocidades más altas: la fibra de 600 Mbps cuesta ahora tres euros menos al mes que hace unos días y la de 1 Gbps experimenta una bajada de cuatro euros mensuales.

La gran novedad, sin embargo, está en la diversifi cación de servicios: Lowi estrena su propia televisión, Lowi TV8, por cinco euros al mes, y el pack de deportes que incluye, entre otros, la Liga Hypermotion, con un coste adicional de tres euros. En ambos casos, se trata de un movimiento inédito en el operador, y demuestra su interés en seguir dando guerra dentro del sector low cost.

Por su parte, O2 se mantiene fiel a su estrategia de mejorar condiciones sin encarecer precios en sus tarifas móviles. Al igual que en ‘la vuelta al cole 2024’, la marca low cost de Movistar ha aumentado gigas sin tocar el precio. En concreto, lo ha hecho en:

● Línea móvil pasa de 20GB a 50GB por 7€/mes

● Línea móvil pasa de 40GB a 100GB por 10€/mes

● Línea móvil pasa de 100GB a 150GB por 15€/mes

● Línea móvil pasa de 150GB a 300GB por 20€/mes

En la categoría de fi bra y móvil, la tarifa convergente de 600 Mbps pasa de ofrecer 50GB a incluir 60GB por el mismo precio de 35 euros al mes. También lanza una nueva modalidad con dos líneas móviles de 40GB y 10GB junto a la fi bra de 600 Mbps. Y además ha hecho cambios en otras de sus tarifas convergentes de fi bra y móvil: ha retirado de su catálogo dos tarifas que incluían velocidad de internet de 300 Mbps, siendo ahora la de 600 Mbps la velocidad mínima disponible para contratar en este operador.

Orange ha incorporado una nueva tarifa a su tarifario. Se llama Orange Todo, porque incluye precisamente todo: fibra óptica de 1 Gbps en la vivienda principal y fi bra de 600 Mbps en una segunda residencia; hasta 10 líneas móviles con gigas y llamadas ilimitadas –tres de las cuales son compatibles con TúYo–; fi jo ilimitado a otros fi jos y 1.000 minutos a móviles; todo el fútbol; TV Total con más de 90 canales; plataformas como Netfl ix -en su plan estándar-, Disney+ -plan estándar-, Prime Video -sin anuncios-, HBO Max, DAZN Y SkyShowtime. Todo ello por 222€/mes y con compromiso de permanencia de 12 meses.

Y, por último, Movistar, como ya ha hecho en otras ocasiones, apuesta en su ‘vuelta al cole’ por los dispositivos a 0 euros. Eso sí, siempre con la condición de cumplir un compromiso de permanencia de 48 meses.

En conclusión, por ahora, vemos una vuelta al cole marcada por la misma tónica que el año pasado: cambios, aunque si bien es cierto, no tantos como en 2024. Tan sólo un 27% de las compañías han movido fi cha, al menos, de momento.