En todo el mundo, las ciudades están reduciendo el tráfico de vehículos y ampliando las rutas ciclistas para disminuir las emisiones de carbono. De hecho, en 2024 España produjo 309.000 bicicletas, un aumento del 2,9% respecto al año anterior, lo que refleja una creciente apuesta por la movilidad activa.

Pero, ¿qué ciudad en España lidera en movilidad ciclista?

Para averiguarlo, los expertos en hogar y contenido de Compare the Market analizaron ciudades de todo el mundo, considerando el uso modal de la bicicleta (el porcentaje de residentes que se desplazan en bici), los kilómetros de carriles bici por cada 10.000 habitantes, y el volumen de búsquedas online de términos relacionados con bicicletas y patinetes eléctricos por cada 10.000 personas. Estos factores se combinaron para crear una Puntuación de Amigabilidad Ciclista sobre 100.

Valladolid encabeza la lista como la ciudad más amigable con la bicicleta en España, gracias a una combinación de participación ciclista, infraestructura extensa y un notable interés en la movilidad activa. La ciudad cuenta con 2.267,8 km de carriles bici, lo que equivale a 75,3 km por cada 10.000 habitantes.

Las mejores ciudades de España para ir en bicicleta. / LOZ

En segundo lugar, se encuentra Sevilla, que destaca por tener la mayor proporción de ciclistas del país, con un 7% de sus habitantes, unas 49.057 personas, desplazándose en bici. Este dinamismo se refleja también en las 474 búsquedas mensuales relacionadas con ciclismo por cada 10.000 personas.

En tercer puesto, Murcia impresiona con 52,2 km de carriles bici por cada 10.000 habitantes. Aunque el interés online en ciclismo es menor (192 búsquedas mensuales por cada 10.000 residentes), aún se estima que 5.172 murcianos utilizan la bicicleta como medio de transporte.

