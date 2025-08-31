La solución para decir adiós a los peligrosos resbalones en la ducha o a la salida de la piscina
Leroy Merlin populariza su producto antideslizante para hacer de tu casa un hogar seguro
Seguro que este verano has sufrido algún resbalón en alguna piscina o incluso, en tu propia casa. Los suelos de muchos de estos recintos deportivos y de ocio, ya sean particulares, privados o municipales, en ocasiones no son lo suficientemente adherentes. De ahí que muchos usuarios sufran algún percance si van descalzos y la superficie está mojada.
Como cambiar el suelo de la piscina o el plato de ducha supone un desembolso importante, Leroy Merlin te ofrece una solución mucho más fácil y asequible, por menos de 17 euros.
Esta multinacional francesa especializada en bricolaje, construcción, jardinería y decoración de casas posee entre sus numerosos productos a la venta un spray antideslizante llamado duplicolor 400 ml incoloro (referencia 17526572).
Adiós a los resbalones con este spray del Leroy Merlin
"Despídete de los resbalones tontos en el salón, la ducha o la entrada convirtiendo cualquier tipo de superficie en antideslizante", explican en un vídeo en el que, aunque el título de la web indica que el spray es para suelos exteriores, también lo aplican en la ducha ya que también es válido para interiores. "Aplica en seco, ponte guantes y mascarilla y ventila bien el espacio. Una solución fácil y rápida que convierte tu casa en un hogar seguro", resumen. El spray es de color transparente y su acabado es satinado. El tiempo de secado completo es de 24 horas y su rendimiento de 1,6 m² por litro.
