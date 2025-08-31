El invento de Ikea para no malgastar agua en la ducha y ahorrar en la factura

"Buen producto y asegura que ya no me meta en una ducha fría. La temperatura a la que cambia el distribuidor es cómoda y funciona bien con el cubo que lo acompaña. Muy buena innovación de Ikea, ¡esta se queda!". Son las palabras de una clienta que compró la solución de la firma sueca para ahorrar agua. De esta forma, se genera un ahorro en el consumo y se evita el gasto innecesario de este bien tan preciado.

Ikea ha lanzado el desviador automático de agua para la ducha BERGVATTNET, que evita malgastar el agua fría que dejamos correr hasta que sale caliente a la hora de ducharnos, y que de otra forma se iría directa hacia el sumidero. La firma sueca propone su compra combinada junto a un cubo vertical de ocho litros donde poder recoger fácilmente ese agua sobrante.

BERGVATTNET / Ikea

Del producto destaca el automatismo que hace que el agua a menos de 25 grados se desvíe a la manguera inferior; entre 25 y 32, circula por ambas mangueras; y a temperaturas superiores a 32 grados empieza a salir automáticamente por el cabezal de la ducha. Como decíamos anteriormente, la manguera del desviador se ajusta perfectamente en la bandeja desmontable del cubo para que no se mueva, pero el cubo habrá de comprarse por separado.

El agua sobrante se puede utilizar para limpiar el váter, para regar las plantas o para lavar la ropa a mano, por ejemplo. Gracias a este truco de sostenibilidad podrás ahorrar un poco en la factura del agua y reducir tu impacto en el medioambiente.

Ikea, un gigante desde el siglo pasado

Ikea es una empresa multinacional sueca fundada en 1943 por Ingvar Kamprad, especializada en la venta de muebles, artículos para el hogar y soluciones de decoración. Se caracteriza por ofrecer productos funcionales, modernos y de diseño simple, enfocados en la optimización del espacio y la accesibilidad económica. Además, Ikea destaca por su modelo de negocio de "hágalo usted mismo", en el que los productos son vendidos en kits desmontados, lo que reduce costos de fabricación y transporte, y permite precios más bajos. La variedad de productos incluye desde muebles y electrodomésticos hasta textiles, iluminación y utensilios de cocina.

El éxito de Ikea se debe a varios factores, entre ellos su capacidad para ofrecer productos de buena calidad a precios asequibles, su innovador sistema de ventas y distribución, y su enfoque en la sostenibilidad. Además, la experiencia de compra en sus tiendas, que suelen ser grandes espacios con un diseño atractivo y bien organizado, juega un papel importante. Ikea también ha logrado fidelizar a los clientes con su catálogo actualizado, la creación de nuevas colecciones y la implementación de opciones en línea, lo que ha permitido que la marca se expanda globalmente y mantenga una fuerte presencia en el mercado de muebles y decoración.