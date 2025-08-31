Nunca compres un piso de segunda mano sin revisar antes estas tres cosas

¿Buscas un piso de segunda mano? Pues no lo compres sin antes comprobar estas tres cosas. Es la recomendación que hace el agente inmobiliario Javier Solís a través de un vídeo en sus redes sociales.

El primer consejo de todos es comprobar si el inmueble tiene afectaciones en urbanismo. "Mucho cuidado con esto porque quizá vas a comprar algo que está destinado a derruirse, en el ayuntamiento te podrán informar de todo", comenta.

Revisión a fondo a través de un profesional

Segunda recomendación: pide a un arquitecto que revise a fondo el estado de la vivienda. "Por mucho que te digan que el edificio ha pasado la ITV, no deja de ser una inspección visual, que venga un arquitecto y te diga cuáles son las instalaciones que primero te tocará cambiar como agua, electricidad, etc.", afirma el agente inmobiliario.

Y en tercer lugar, pide siempre las actas de la comunidad. "Te pueden poner excusas para no dártelas o decirte que no las tienen, pero estás en tu derecho de verlas", apunta. "Ahí te sale todo, y podrás evitar llevarte un gran disgusto, ya que puede haber pendiente derramas de miles y miles de euros", remata.

Lo que se lleva Hacienda

Muchos piensan que vender una vivienda es solo firmar y ganar dinero. Pero la realidad es bien diferente. Manuel Requena, asesor inmobiliario y abogado, explica lo que se lleva Hacienda con la venta de tu casa y advierte que en algunos casos la suma de dinero es elevada.

"Mucha gente piensa que vende su casa, gana dinero y ya está, pero cuidado, la factura con Hacienda depende de cuánto ganes en la venta de tu vivienda, y las cifras te van a sorprender", empieza diciendo Requena a través de un vídeo en sus redes sociales.

Tres tramos

El experto profundiza en el asunto: "De los primeros seis mil euros de ganancia, pagarás un 19% a Hacienda. De seis mil a cincuenta mil, un 21%. De cincuenta mil a doscientos mil, un 23%. Y si es más de doscientos mil, un 27%".

Un ejemplo

Manuel Requena lo pasa a limpio. "Por ejemplo, si compraste tu casa en 80.000 euros y la vendes en 120.000, sin gastos deducibles, tu ganancia es de 40.000 euros. Por los primeros 6.000 pagarás un 19%, es decir, unos 1.140 euros. Por los 34.000 restantes pagarás un 21%, que son 7.140 euros. En total, Hacienda se llevará 8.280 euros por la venta", cuenta.