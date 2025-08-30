Aviso urgente de la Policía Nacional por lo que está pasando en las zonas de baño

"Un niño puede ahogarse en lo que tardas en ver este vídeo". Así de contundente es una de las últimas publicaciones compartidas por la Policía Nacional en sus redes sociales. En ella, advierte de los peligros que conlleva no vigilar adecuadamente a los niños en la playa, en la piscina u otras zonas de baño.

"No es exagerado, es vital. Un segundo de distracción puede cambiarlo todo", asegura la agente que aparece en el vídeo. Para evitar males mayores, la policía sugiere aplicar la regla del 10/20, que implica mirar al agua cada 10 segundos desde una distancia que puedas recorrer en menos de 20. "La vigilancia activa salva vidas porque actuar rápido puede marcar la diferencia", añade la agente.

Y es que la falta de vigilancia adecuada y los despistes pueden tener graves consecuencias. La Policía Nacional recibe cientos de llamadas todos los años alertando de bebés y menores de edad que se quedan solos en el interior de un vehículo. Un olvido que puede pagarse con la vida del menor.

Para evitar que esto ocurra, la policía recomienda adquirir el hábito de mirar en el interior del habitáculo antes de cerrar con la llave. También, avisar a una persona de confianza siempre que viajes con un menor a bordo para que te pregunte al término del viaje si estás con él o ha quedado dentro del coche. Por último, la posibilidad de activar recordatorios o alertas en el móvil para verificar que no queda nadie en el asiento trasero.

Protocolo PAS

En verano también aumenta el número de accidentes de coche a causa de los millones de desplazamientos que se producen durante las vacaciones. Por eso, es importante estar bien informado sobre cómo actuar si se presencia alguno. La Policía Nacional recuerda el procotolo PAS, que consiste en proteger, avisar y socorrer, en ese orden.

Lo primero que se debe hacer es proteger la zona del accidentes colocando las señalizaciones reglamentarias. Después, avisar a los sevicios de emergencias para que socorran a las víctimas. Y, por último, socorrer a la víctima en la medida de lo posible antes de que lleguen los profesionales sanitarios y de emergencias.