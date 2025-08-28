Cada vez más trabajadores se plantean cambiar de empleo sin tener otra oferta

InfoJobs ha realizado un año más su Informe sobre Intención de cambio de empleo, dirigido a población activa. Según los resultados, un 15% de los trabajadores españoles sigue pensando en cambiar de empleo en los próximos doce meses. Haciendo una comparativa con años anteriores, el porcentaje más alto se dio en 2020, antes del inicio de la pandemia. En aquel entonces, hasta el 23% de los profesionales españoles pensó en cambiar de trabajo. En 2021, la cifra bajó hasta el 15%; en 2022, se registró un 17%; mientras que en 2023 y 2024 se contabilizó un 16% y 15%, respectivamente. Este evolutivo refleja cierta estabilidad en la intención de abandono.

En cambio, hay un dato que crece y consolida una tendencia que ya se apuntaba en años anteriores: aumentan los profesionales que dejarían su trabajo sin tener otra oferta cerrada: un 44% así lo afirma en 2025 (vs. el 39% de 2024, el 35% de 2023 y el 34% de 2022). De estos, un 13% declara no sentirse preocupado por no tener otro empleo de forma inmediata (cifra que permanece estable con respecto a 2024); mientras que un 22% indica que buscaría otro, aunque de forma selectiva y tomándose su tiempo, y un 9% lo haría de forma inmediata.

No obstante, algo más de la mitad de los trabajadores (56%) mantiene una actitud conservadora: sí dejaría su empleo actual, pero con una oferta de trabajo ya cerrada, aunque el porcentaje es 5 puntos porcentuales inferior al de 2024.

En este sentido, los ingresos parecen influir en cómo se afronta un cambio de empleo. Un nivel de ingresos alto –que podríamos vincular con una mayor seguridad económica– empuja a asumir más riesgos, o a ser más selectivo. Así, hasta un 20% de quienes tienen ingresos más altos (+ de 2.000 euros) se enfrentaría a dejar su empleo sin preocuparse por encadenarlo con otro, mientras que alrededor de un tercio de quienes cobran entre 1.500 y 2.000 euros se tomaría su tiempo para hacerlo.

Razones para el abandono

Por primera vez desde que InfoJobs realiza este informe, la búsqueda de un mejor salario ha perdido fuerza como principal motivo de cambio: aunque continúa siendo la razón más citada por los profesionales, desciende hasta el 45% (vs. el 51% en 2024, 2023 y 2022). En cambio, todo lo relacionado con la conciliación y compaginar la vida laboral y personal mantiene su peso como factor clave y desbanca al interés por trabajos más motivadores, que decae ligeramente.

Esto puede explicarse por lo que ha señalado InfoJobs en otras ocasiones: el desarrollo personal y el equilibro entre la vida privada y la profesional son aspectos cada vez más valorados. Y cobran aún más relevancia si se tiene en cuenta que casi 1 de cada 4 profesionales afirma que conciliar es cada vez más difícil, especialmente en la franja de 35 a 44 años, donde el desafío se intensifica (según datos del último Informe sobre Conciliación). En cambio, la posibilidad de incorporarse a un proyecto más motivador o afrontar un nuevo reto experimenta un ligero retroceso, situándose en el 23% (vs. 30% en 2024, 29% en 2023 y 31% en 2022).