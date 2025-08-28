El truco más sencillo para quitar las cacas de pájaro del coche sin dañar la pintura

Ocurre durante todo el año, pero más aún en verano: las dichosas cacas de pájaro que aparecen sobre el coche cuando vamos a buscarlo donde está aparcado. Fuera de tratarse de un asunto menor, conviene retirarlas lo antes posible porque pueden corroer la pintura del vehículo, pero no es nada fácil. Por suerte, existe un truco que te ayudará a eliminarlas con sencillez.

Pero lo primero de todo es prepararse: antes de realizar el proceso que vamos a explicar, ponte guantes de látex y una mascarilla quirúrgica. Los restos fecales de aves pueden transmitir graves enfermedades que se contagian por contacto e inhalación. Es difícil contraerlas, pero mejor prevenir que curar.

Si ya estás listo, coge una toalla vieja y sumérgela en agua caliente hasta que esté bien empapada. Sitúa la toalla sobre las heces de pájaro y déjala actuar durante cinco minutos. Pasado ese tiempo, verás que los desechos se han despegado y podrás frotar los restos.

Puedes aplicar el mismo método para eliminar los mosquitos, que permanecen incrustados sobre todo en el frontal del vehículo: en la rejilla, los faros y la matrícula delantera. Utiliza una bayeta mojada, que te resultará más cómoda de usar que la toalla. Retírala tras cinco minutos y frota los restos.

Por último, no olvides lavar la toalla en la lavadora con desinfectante. Aunque sea una toalla vieja y la utilices para tareas de limpieza, hay que asegurarse de eliminar cualquier resto fecal que podría resultar peligroso para la salud.