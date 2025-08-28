Diez consejos para superar la cuesta de septiembre
Las recomendaciones son de la Asociación Española de Consumidores
Durante el año, hay dos “cuestas” importantes: la de enero y la que vamos a empezar ahora en unos días, la de septiembre. Tras el verano y las vacaciones, que normalmente suponen un desembolso económico importante, toca para los consumidores afrontar la temida “cuesta de septiembre”, con importantes costes también para quien tenga niños en edad escolar con los gastos en materiales, uniformes y libros de texto.
Para hacer frente a este periodo, desde la Asociación Española de Consumidores han elaborado un decálogo de consejos para que la economía familiar no se resienta tanto en el próximo mes.
- Es clave planificar la economía. Hay que analizar los gastos fijos y posibles variables que tengamos y adecuarlos a nuestros ingresos. Así, elaborar un presupuesto familiar es esencial para poder afrontar de mejor forma este año.
- Hay que ser críticos con los gastos que tenemos y desechar los que no consideremos imprescindibles.
- Realizar un consumo responsable de suministros, evitando consumos innecesarios en cuanto a la electricidad, el gas o agua.
- Es recomendable pagar en efectivo en vez de usar la tarjeta de crédito. De esta forma, se puede controlar mejor el gasto y no caer en la trampa de comprar aquello que uno no se puede permitir.
- No dejarse llevar por la publicidad consumista. Es preferible comprar aquello que realmente suponga un ahorro y sea necesario.
- Planificar la cesta de la compra antes de hacerla y según el presupuesto que tengamos establecido.
- Comparar precios es importante para comprobar las variables calidad/precio.
- Internet es una buena herramienta para comprar por las ofertas que tiene
- Educar a toda la familia, incluidos los niños, en el ahorro. La economía familiar es cosa de todos sus miembros.
- Es importante que se visualice el ahorro que cada semana, cada mes, vaya haciendo la familia. Eso motivará que, de cara al futuro, se mantenga este interés por llegar a fin de mes y en emplear el dinero en las cuestiones que realmente tengan interés para el conjunto de la familia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- El autobús Zamora-Puebla y otras 50 rutas, gratis desde el lunes
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- GALERÍA | Felipe VI y doña Letizia conocen las zonas incendiadas en Sanabria: las mejores imágenes de la visita real
- Le roban en la carnicería y le funden 2.000 euros en compras
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Los reyes de España llegan a la casa del parque del Lago de Sanabria