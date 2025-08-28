Diez consejos para superar la cuesta de septiembre

Durante el año, hay dos “cuestas” importantes: la de enero y la que vamos a empezar ahora en unos días, la de septiembre. Tras el verano y las vacaciones, que normalmente suponen un desembolso económico importante, toca para los consumidores afrontar la temida “cuesta de septiembre”, con importantes costes también para quien tenga niños en edad escolar con los gastos en materiales, uniformes y libros de texto.

Para hacer frente a este periodo, desde la Asociación Española de Consumidores han elaborado un decálogo de consejos para que la economía familiar no se resienta tanto en el próximo mes.