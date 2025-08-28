La DGT avisa sobre conducir durante una tormenta: "Si cae un rayo no toques nada, es una 'Jaula de Faraday'"

Las tormentas veraniegas sorprenden a más de uno en la carretera. Por ello, es fundamental que te asegures de que el vehículo en el que vas a viajar está a punto. La revista de la Dirección General de Tráfico incluye una serie de recomendaciones de EuroTaller impresindibles para un viaje seguro:

Revisar que las escobillas del limpiaparabrisas estén en perfecto estado. Si se circula bajo una tormenta intensa y el agua no se desaloja adecuadamente, la visibilidad se verá seriamente afectada.

estén en perfecto estado. Si se circula bajo una tormenta intensa y el agua no se desaloja adecuadamente, la visibilidad se verá seriamente afectada. Las tormentas oscurecen el día así que es necesario hacer uso del sistema de iluminación del vehículo para no ponerse en peligro a uno mismo y al resto. Una visita rápida al taller es suficiente para asegurar que las luces están en buen estado.

del vehículo para no ponerse en peligro a uno mismo y al resto. Una visita rápida al taller es suficiente para asegurar que las luces están en buen estado. Con la lluvia el firme se moja y la adeherencia de las ruedas disminuye. Circular con los neumáticos desgastados hará que no responderán bien en una situación de bajo rozamiento.

Por lo general, las tormentas reducen la la visibilidad, es importante encender las luces y, de esta manera, hacernos ver. Además, con la carretera mojada es necesario aumentar la distancia de seguridad con el coche de delante para evitar colisiones.

En caso de frenada, cuidado con las largas ya que pueden hacer que el vehículo resbale. Lo recomendable es frenar poco a poco en lugar de pisar a fondo el pedal. Y, siempre que se pueda, lo más aconsejable ante una tormenta fuerte es buscar un lugar seguro en el que parar el vehículo y esperar a que remita la situación.

Imagen de archivo de varios rayos durante una tormenta. EFE/Javier Etxezarreta / Javier Etxezarreta / EFE

Conducir con tormenta eléctrica

La primera consideración a tener en cuenta si la tormenta te pilla en el coche es ver si se trata de una tormenta eléctrica. De ser así, de estar conduciendo en medio de una tormenta con carga eléctrica, lo más recomendable es parar en un lugar seguro, como una vía de servicio, y esperar a que remita. Si no existe esta opción, lo mejor es seguir circulando con calma, ya que el asfalto mojado y la alta velocidad no son buena combinación.

Aún así, no hay motivos para ponerse nervioso porque "el coche es un lugar muy seguro para resguardase de los rayos", recuerdan desde la DGT. "Las ruedas de goma aislan el coche del suelo, por lo que la corriente no encontrará en el vehículo un lugar por el que alcanzar la tierra. Además, la carrocería del vehículo es conductora de la corriente eléctrica. En caso de ser alcanzada por un rayo, la carga eléctrica se distribuirá por toda la superficie metálica pero no conseguirá penetrar en el interior", afirman.

Si te alcanza un rayo yendo en el coche, la DGT es clara: "Si no se tocan las partes metálicas de la cabina, los pasajeros estarán perfectamente seguros. Es lo que se conoce como 'Jaula de Faraday'", que hace referencia al descubrimiento del físico Michael Faraday, quien demostró que el campo eléctrico dentro de una jaula metálica es nulo, incluso si hay cargas eléctricas afuera.

Eso sí, que los ocupantes estén a salvo no quiere decir que el vehículo no sufra daños. Lo más probable es que la electrónica del coche y la pintura en el lugar del impacto queden bastante afectados, apuntan desde la Dirección General de Tráfico en su revista.

En resumen, en caso de tormenta eléctrica hay que seguir estos consejos: