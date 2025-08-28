Los aviones más rápidos de la historia: de combate, comerciales y experimentales

Seguramente, todos hemos pensando lo mismo cuando estamos volar o a punto de volar, y esa pregunta es: ¿cuál es el avión más rápido del mundo? ¿y de la historia? Mientras que los aviones comerciales normalmente no llegan a velocidades record, vamos a ver cuáles son los aviones más rápidos, gracias a este listado elaborado por AirHelp.

El avión más rápido de la historia: el North American X-15

Velocidad máxima registrada: Mach 6,72 (7.273 km/h).

Año del récord: 1967.

Altitud alcanzada: más de 100 km de altura, cruzando la llamada línea de Kármán, considerada el inicio del espacio exterior.

El X-15 no fue un avión convencional ni diseñado para pasajeros o combates militares. Era un laboratorio volador desarrollado por la NASA en conjunto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la empresa North American Aviation. Su objetivo principal era probar los límites de la velocidad, la resistencia de materiales y la fisiología humana en condiciones extremas. El X-15 estaba preparado para resistir temperaturas superiores a los 1.200° C, generadas por la fricción del aire a velocidades hipersónicas.

El avión de combate más rápido del mundo

La Guerra Fría fue la época dorada de la velocidad en la aviación militar. Estados Unidos y la Unión Soviética competían no solo en armas nucleares o en la carrera espacial, sino también en el dominio del cielo. Gracias a esa rivalidad nacieron los aviones de combate más veloces de la historia, máquinas diseñadas para interceptar, espiar y escapar a velocidades imposibles para la mayoría de aeronaves.

Entre ellos destacan tres modelos legendarios: el MiG-25 Foxbat, el A-12 Oxcart y el inigualable SR-71 Blackbird.

Mikoyan-Gurevich MiG-25 “Foxbat” (URSS)

Velocidad máxima: Mach 3,2 (~3.500 km/h).

Primer vuelo: 1964.

Rol principal: interceptor de alta velocidad y avión de reconocimiento.

Lockheed A-12 Oxcart (CIA, EE. UU.)

Velocidad máxima: Mach 3,35.

Primer vuelo: 1962.

Rol principal: avión espía furtivo para la CIA.

Lockheed SR-71 Blackbird (EE. UU.)

El avión comercial más rápido del mundo

Concorde: el mito del vuelo comercial supersónico

Velocidad máxima: Mach 2,04 (≈ 2.180 km/h).

Rutas principales: Londres–Nueva York, París–Nueva York.

Tiempo récord París – Nueva York: 3h 30 min (frente a las 7–8 horas habituales).

Capacidad: entre 92 y 128 pasajeros.

Operativo: desde 1976 hasta 2003.

El Concorde fue el resultado de una alianza entre Francia y Reino Unido (Aérospatiale y British Aircraft Corporation), y se convirtió en el único avión comercial supersónico de uso regular en la historia.

Ranking de los aviones comerciales más rápidos en servicio

Boeing 747-8 Intercontinental → 1.060 km/h. Boeing 747-400 → 1.055 km/h. Airbus A380 & Boeing 787 Dreamliner → 1.049 km/h. Boeing 777 → 1.037 km/h.

Aviones experimentales que marcaron récords

Además del legendario X-15, que aún ostenta el récord del avión tripulado más rápido, explican en AirHelp varios modelos han dejado huella por sus logros.

Boeing X-43 (NASA)

Velocidad máxima: Mach 9,6 (~11.265 km/h).

Año del récord: 2004.

Particularidad: el avión más rápido jamás construido, aunque no tripulado.

Bell X-2 “Starbuster”

Velocidad máxima: Mach 3,19 (~3.370 km/h).

Primer vuelo: 1952.

Misión: investigar los límites del vuelo hipersónico.

North American XB-70 Valkyrie