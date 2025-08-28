Los aviones más rápidos de la historia: de combate, comerciales y experimentales
Del mítico Concorde a un laboratorio volador desarrollado por la NASA en conjunto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos
Seguramente, todos hemos pensando lo mismo cuando estamos volar o a punto de volar, y esa pregunta es: ¿cuál es el avión más rápido del mundo? ¿y de la historia? Mientras que los aviones comerciales normalmente no llegan a velocidades record, vamos a ver cuáles son los aviones más rápidos, gracias a este listado elaborado por AirHelp.
El avión más rápido de la historia: el North American X-15
- Velocidad máxima registrada: Mach 6,72 (7.273 km/h).
- Año del récord: 1967.
- Altitud alcanzada: más de 100 km de altura, cruzando la llamada línea de Kármán, considerada el inicio del espacio exterior.
El X-15 no fue un avión convencional ni diseñado para pasajeros o combates militares. Era un laboratorio volador desarrollado por la NASA en conjunto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la empresa North American Aviation. Su objetivo principal era probar los límites de la velocidad, la resistencia de materiales y la fisiología humana en condiciones extremas. El X-15 estaba preparado para resistir temperaturas superiores a los 1.200° C, generadas por la fricción del aire a velocidades hipersónicas.
El avión de combate más rápido del mundo
La Guerra Fría fue la época dorada de la velocidad en la aviación militar. Estados Unidos y la Unión Soviética competían no solo en armas nucleares o en la carrera espacial, sino también en el dominio del cielo. Gracias a esa rivalidad nacieron los aviones de combate más veloces de la historia, máquinas diseñadas para interceptar, espiar y escapar a velocidades imposibles para la mayoría de aeronaves.
Entre ellos destacan tres modelos legendarios: el MiG-25 Foxbat, el A-12 Oxcart y el inigualable SR-71 Blackbird.
Mikoyan-Gurevich MiG-25 “Foxbat” (URSS)
- Velocidad máxima: Mach 3,2 (~3.500 km/h).
- Primer vuelo: 1964.
- Rol principal: interceptor de alta velocidad y avión de reconocimiento.
Lockheed A-12 Oxcart (CIA, EE. UU.)
- Velocidad máxima: Mach 3,35.
- Primer vuelo: 1962.
- Rol principal: avión espía furtivo para la CIA.
Lockheed SR-71 Blackbird (EE. UU.)
El avión comercial más rápido del mundo
Concorde: el mito del vuelo comercial supersónico
- Velocidad máxima: Mach 2,04 (≈ 2.180 km/h).
- Rutas principales: Londres–Nueva York, París–Nueva York.
- Tiempo récord París – Nueva York: 3h 30 min (frente a las 7–8 horas habituales).
- Capacidad: entre 92 y 128 pasajeros.
- Operativo: desde 1976 hasta 2003.
El Concorde fue el resultado de una alianza entre Francia y Reino Unido (Aérospatiale y British Aircraft Corporation), y se convirtió en el único avión comercial supersónico de uso regular en la historia.
Ranking de los aviones comerciales más rápidos en servicio
- Boeing 747-8 Intercontinental → 1.060 km/h.
- Boeing 747-400 → 1.055 km/h.
- Airbus A380 & Boeing 787 Dreamliner → 1.049 km/h.
- Boeing 777 → 1.037 km/h.
Aviones experimentales que marcaron récords
Además del legendario X-15, que aún ostenta el récord del avión tripulado más rápido, explican en AirHelp varios modelos han dejado huella por sus logros.
Boeing X-43 (NASA)
- Velocidad máxima: Mach 9,6 (~11.265 km/h).
- Año del récord: 2004.
- Particularidad: el avión más rápido jamás construido, aunque no tripulado.
Bell X-2 “Starbuster”
- Velocidad máxima: Mach 3,19 (~3.370 km/h).
- Primer vuelo: 1952.
- Misión: investigar los límites del vuelo hipersónico.
North American XB-70 Valkyrie
- Velocidad máxima: Mach 3,02 (~3.200 km/h).
- Primer vuelo: 1964.
- Rol previsto: bombardero estratégico de alta velocidad.
