Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

5 bebidas sin azúcar para el verano, según Boticaria García

Hay vida más allá de la cerveza y el tinto de verano

Boticaria García avisa sobre las señales de alerta y consecuencias de la falta de hierro: &quot;No lo debes ignorar&quot;

Boticaria García avisa sobre las señales de alerta y consecuencias de la falta de hierro: "No lo debes ignorar" / José Luis Roca

Edurne Alonso

Las terrazas son sinónimo de verano, de descanso y de disfrute. Cerveza, tinto de verano y refrescos suelen ser las peticiones más habituales durante estos días, pero también hay otras opciones. La farmacéutica y nutricionista Boticaria García (@boticariagarcia) ofrece una serie de alternativas muy hidratantes y más saludables.

¿Y cuáles son las propuestas de Boticaria García? Tienes cinco ideas entre las que escoger:

  1. Agua con gas, con hielo y con una rodajita de limón.
  2. Té con limón y menta. Además, la farmaceútica incide en que los antioxidantes del té también protegen del sol.
  3. Café con hielo y canela.
  4. Gazpacho. Asegura Boticaría García que "también vale" el de bote siempre que lleve más de un 90% de hortalizas.
  5. Kéfir. "Con bacterias buenas y levaduras, el kéfir te hidrata mientras cuida de tu microbiota", remarca.

Noticias relacionadas y más

¿Con cuál te quedas?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents