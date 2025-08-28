5 bebidas sin azúcar para el verano, según Boticaria García
Hay vida más allá de la cerveza y el tinto de verano
Las terrazas son sinónimo de verano, de descanso y de disfrute. Cerveza, tinto de verano y refrescos suelen ser las peticiones más habituales durante estos días, pero también hay otras opciones. La farmacéutica y nutricionista Boticaria García (@boticariagarcia) ofrece una serie de alternativas muy hidratantes y más saludables.
¿Y cuáles son las propuestas de Boticaria García? Tienes cinco ideas entre las que escoger:
- Agua con gas, con hielo y con una rodajita de limón.
- Té con limón y menta. Además, la farmaceútica incide en que los antioxidantes del té también protegen del sol.
- Café con hielo y canela.
- Gazpacho. Asegura Boticaría García que "también vale" el de bote siempre que lleve más de un 90% de hortalizas.
- Kéfir. "Con bacterias buenas y levaduras, el kéfir te hidrata mientras cuida de tu microbiota", remarca.
¿Con cuál te quedas?
