Los mejores países para estar en forma, según el precio de sus gimnasios y la cantidad de senderos

En un contexto de creciente interés mundial por la salud y el bienestar tras la pandemia, millones de personas han adoptado rutinas de ejercicio para reforzar su salud física y mental. Sin embargo, estar en forma tiene un coste, y, en algunos países, es mucho más elevado que en otros.

Para averiguar dónde resulta más asequible mantener un estilo de vida saludable, iSelect –servicio de comparación de seguros de salud– ha analizado los costes y la accesibilidad del fitness en distintos países. El estudio evaluó el precio medio de un gimnasio, el coste de un carrito de la compra saludable, el número de senderos por cada 100.000 habitantes, la calidad del sistema de salud y el porcentaje de usuarios de smartwatch.

Los mejores países en accesibilidad al fitness. / Cedido

Portugal encabeza el ranking con 75,75/100. Aunque el coste mensual del gimnasio es algo más elevado que en otros mercados, lo compensa con un carrito de la compra saludable más barato, gran número de senderos, un sistema de salud de calidad y un porcentaje relevante de usuarios de smartwatch.

Polonia ocupa el segundo lugar (73,25), con menos senderos y un índice de salud más bajo, pero con precios de gimnasio y alimentación más bajos, además de liderar en usuarios de smartwatch. Bélgica completa el podio (65,25), seguida de España (65,00) y Dinamarca.

“En un momento en que el coste de la vida es cada vez más alto, resulta difícil mantener el mismo nivel de bienestar. Este estudio demuestra que muchos países siguen ofreciendo acceso asequible a un estilo de vida saludable”, afirma Andrés Gutiérrez, General Manager – Health, iSelect. “El movimiento y la nutrición son esenciales para la salud a largo plazo y, aunque la cuota del gimnasio no siempre encaje en el presupuesto, muchos países cuentan con excelentes senderos al aire libre. Comparar seguros de salud también puede ayudar a estar preparados ante imprevistos y a centrarse en lo más importante”, agrega.