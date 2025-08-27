España, el quinto país del mundo con la mejor calidad de internet para los viajeros

España cuenta con el 5º Internet más atractivo para viajeros y trabajadores remotos, según revela el Índice de Conectividad a Internet de la eSIM de viajes Saily, de NordVPN. Francia ocupa el primer puesto, seguida de Dinamarca, Italia, Polonia, España, Países Bajos, Lituania, Portugal, Rumanía y Austria.

El estudio analizó 96 países teniendo en cuenta aspectos esenciales para quienes requieren una conexión fiable, segura y sin restricciones mientras viajan: ciberseguridad, calidad de la conexión, precio y libertad en Internet.

¿Cómo se posiciona España?

España destaca por su amplia, rápida y cada vez más asequible cobertura de datos móviles, especialmente en las zonas metropolitanas más populares entre los nómadas digitales. El país se sitúa entre los mejores en calidad de internet, y sus sólidas políticas de libertad en la red garantizan un acceso abierto tanto para residentes como para visitantes. La ciberseguridad y la protección de la privacidad están bien garantizadas, lo que aporta una mayor tranquilidad a los viajeros.

El principal punto débil de España está en la asequibilidad: aunque los precios de los datos móviles están bajando, todavía siguen siendo más altos que los de algunos países europeos del este. Además, para adquirir tarjetas SIM de corto plazo suele ser necesario presentar identificación, y existen ciertas restricciones en la duración de los planes prepago.

Dentro del sur de Europa, España lidera el índice, situándose por encima de Portugal e Italia en la puntuación global y acercándose mucho a Francia en infraestructura digital. Su combinación de alta calidad de red, precios moderados y seguridad digital sitúan a España a la vanguardia para profesionales digitales en el Mediterráneo, quedando solo un poco detrás de los líderes continentales absolutos.

La conexión a internet es imprescindible para los viajeros

“Hoy en día, estar conectado es tan imprescindible como el pasaporte para muchos viajeros”, explicó Vykintas Maknickas, director de Saily. “Nuestro índice ayuda a viajeros y trabajadores remotos a hacerse una idea de qué esperar en cuanto a velocidad, seguridad y libertad, para que puedan tomar decisiones más acertadas durante su viaje”.

Maknickas ofrece a los viajeros algunos consejos prácticos para viajar con tranquilidad y usar Internet de forma segura: