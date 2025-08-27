España, el quinto país del mundo con la mejor calidad de internet para los viajeros
Un estudio analizó 96 países teniendo en cuenta aspectos esenciales para quienes requieren una conexión fiable, segura y sin restricciones mientras viajan: ciberseguridad, calidad de la conexión, precio y libertad en Internet
España cuenta con el 5º Internet más atractivo para viajeros y trabajadores remotos, según revela el Índice de Conectividad a Internet de la eSIM de viajes Saily, de NordVPN. Francia ocupa el primer puesto, seguida de Dinamarca, Italia, Polonia, España, Países Bajos, Lituania, Portugal, Rumanía y Austria.
¿Cómo se posiciona España?
España destaca por su amplia, rápida y cada vez más asequible cobertura de datos móviles, especialmente en las zonas metropolitanas más populares entre los nómadas digitales. El país se sitúa entre los mejores en calidad de internet, y sus sólidas políticas de libertad en la red garantizan un acceso abierto tanto para residentes como para visitantes. La ciberseguridad y la protección de la privacidad están bien garantizadas, lo que aporta una mayor tranquilidad a los viajeros.
El principal punto débil de España está en la asequibilidad: aunque los precios de los datos móviles están bajando, todavía siguen siendo más altos que los de algunos países europeos del este. Además, para adquirir tarjetas SIM de corto plazo suele ser necesario presentar identificación, y existen ciertas restricciones en la duración de los planes prepago.
Dentro del sur de Europa, España lidera el índice, situándose por encima de Portugal e Italia en la puntuación global y acercándose mucho a Francia en infraestructura digital. Su combinación de alta calidad de red, precios moderados y seguridad digital sitúan a España a la vanguardia para profesionales digitales en el Mediterráneo, quedando solo un poco detrás de los líderes continentales absolutos.
La conexión a internet es imprescindible para los viajeros
“Hoy en día, estar conectado es tan imprescindible como el pasaporte para muchos viajeros”, explicó Vykintas Maknickas, director de Saily. “Nuestro índice ayuda a viajeros y trabajadores remotos a hacerse una idea de qué esperar en cuanto a velocidad, seguridad y libertad, para que puedan tomar decisiones más acertadas durante su viaje”.
Maknickas ofrece a los viajeros algunos consejos prácticos para viajar con tranquilidad y usar Internet de forma segura:
- Usar la autenticación en dos pasos. Activa la verificación en dos pasos (2FA) en las cuentas importantes. Las aplicaciones de autenticación o las claves de acceso son una opción más segura que la verificación por SMS.
- Al usar una wifi pública, se debe hacer de forma segura. Al conectarse a la wifi del hotel/aeropuerto, recomendamos rellenar la página de inicio de sesión y activar la VPN (si es posible). Si la página de la wifi pide instalar algo, debe ignorarse este mensaje.
- Usar los datos móviles para tareas confidenciales. Para hacer operaciones bancarias o llamadas de trabajo, recomendamos usar los datos móviles.
- Considerar usar una eSIM. Debe comprarse en operadores oficiales o aplicaciones conocidas.
- Ahorrar dinero al ahorrar datos. Es buena idea descargar los mapas y listas de reproducción con wifi, activar el modo ahorro de datos y pausar las copias de seguridad en la nube cuando se usen datos móviles.
- Informarse sobre posibles restricciones. Algunas páginas web y aplicaciones no funcionan en ciertos países. Es imprescindible revisar esto antes de viajar, descargar las aplicaciones que se necesiten (incluida una aplicación de mensajería de respaldo) y guardar las direcciones y documentos sin conexión.
