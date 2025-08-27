Cuidado si sacas dinero en efectivo de esta manera: te arriesgas a una investigación de Hacienda

Hubo un tiempo donde el dinero en efectivo podía correr a raudales en España por la falta de medios y tecnología para controlarlo. Esto ha cambiado en los últimos años con las medidas que ha implementado Hacienda para controlar y vigilar los movimientos de dinero en nuestro país. El fin no es otro que evitar delitos como el blanqueo de capitales que tan presente están en casos de corrupción que han asolado en el pasado (en algunos casos un pasado bastante reciente) a nuestro país. Y, aunque siempre difícil y delicado, los ojos de Hacienda se centran en controlar los movimientos de dinero en efectivo en suelo nacional.

Dinero / Archivo

Límites en efectivo sin declarar

Para evitar problemas con el fisco, mover grandes cantidades de dinero líquido requiere de una declaración formal que justifique y acredite el origen y destino lícito de esos fondos. Por ley, el límite exento para no informar son los 3.000 euros, aunque hay una excepción: cuando se utilicen billetes de 500 euros se deberá informar a la Agencia Tributaria siempre.

Además, si el movimiento que se quiera hacer dentro del país supera los 100.000 euros, se deberá completar el formulario S1 para permitir a la autoridad fiscal rastrear, verificar y comprobar su procedencia legal.

¿Qué pasa si sacas dinero de forma habitual?

Estas prácticas podrán parecer muy lejanas para el común de los mortales, al igual que otra que quizás habrá pasado desapercibida a más de uno. La mayoría de las entidades bancarias permiten retirar hasta 3.000 euros diarios sin dar explicaciones, aunque hacer lo de manera recurrente podría despertar sospechas.

De esta manera, si sacas grandes cantidades de dinero de manera habitual te puedes arriesgar a una investigación del propio banco o de Hacienda, ya que siempre están vigilantes a patrones inusuales de retiradas de dinero.