La receta clave de Arguiñano para adelgazar rápido: "CLM"

Karlos Arguiñano es un genio y figura de la gastronomía y de la televisión. Este caristmático chef nacido en 1948 en el País Vasco se ha convertido en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla gracias a su sencillez, humor y buen hacer en la cocina.

Su estilo cercano ha cautivado a miles de telespectadores desde la década de los años noventa que dio el salto a la televisión tras formarse en la Escuela de Hostelería de Zarautz, Guipúzcoa.

Cada día en sus programas ofrece útiles trucos para poner en práctica en el día a día, como este ingrediente para mejorar las tortillas. Además, bien es sabido que Arguiñano es un fiel defensor de la cocina saludable y el uso de productos de temporada. De ahí que también comparta algunos de sus trucos para adelgazar.

Para él, la clave está en el lema "CLM". Las siglas corresponden a las iniciales del consejo "Comer La Mitad". Un consejo sencillo, pero efectivo, ya que todos somos conscientes de que en muchas ocasiones cometemos excesos con la comida.

El otro truco ofrecido por Arguiñaño, con un toque de humor, es coger un saco de 100 gramos de garbanzos o alubias y tirarlos por el suelo para después recogerlos uno a uno a un plato. De esta forma, asegura el chef, se quedará un cuerpo esculpido "con tableta" como el de sus sobrinos. "Olvidad las dietas milagro", concluye.