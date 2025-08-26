Esta nutricionista dicta sentencia sobre la ensalada

El verano es sin duda la época de ensaladas y platos frescos. Acompañar la mesa con una variedad de platos veraniegos y refrescantes es una apuesta segura para una gran comida con amigos o familiares, y más si estos son saludables y adelgazan... o eso creemos.

Ensaladas de verano / ShutterStock

La realidad es que no es del todo así. De ello habla la nutricionista Magda Carlas en RAC1, donde explica que una ensalada de queso fresco no es un plato ideal para adelgazar: "Sería fantástico que un queso tan bueno como este no engordara. Pero es lo de siempre, el único alimento que no engorda de la dieta es el agua, que tampoco adelgaza".

"Una ensalada con una gran bola de burrata y tomates no es ligero"

La nutricionista alerta de que el tópico de que las ensaladas adelgazan es falso, lo mismo que con el queso: “El queso fresco tiene más agua que el queso curado y, por tanto, aporta menos energía, pero lógicamente eso no quiere decir que no engorde. Si tomamos la misma cantidad de uno y de otro, obviamente el fresco engordará menos".

La experta también asegura que el queso fresco tiene menos densidad nutricional que el queso curado: "La mayor cantidad de agua que aporta el fresco hace que sea más digestivo, pero que nos aporte menos vitaminas y calcio que un queso curado".

Lo importante es el conjunto de la dieta

Carlas explica que hay que olvidarse de que engordar o adelgazar depende de un único alimento: "Depende del conjunto de la dieta. No hay ningún alimento que adelgace y no hay ninguno que no engorde si lo tomas en cantidad. El único elemento de la dieta que no tiene calorías es el agua”, recalca.

"Pensar que tomar una ensalada con una gran bola de burrata y unos tomates es ligero es una idea errónea", explica la nutricionista. "Cuanta más grasa y más sal tiene un queso, por lo general menos dosis debemos tomar".