Cómo reclamar daños tras un incendio: guía rápida para afectados

La reciente ola de incendios que ha afectado al noroeste peninsular ha arrasado viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas. Por lo general, las pólizas de hogar dan cobertura a daños materiales, y los gastos de extinción y salvamento.

En agricultura, los incendios forman parte de la cobertura básica de la póliza; en cambio, en ganadería, la protección depende de la especie animal.

En el supuesto de tener seguro, para reclamar es indispensable presentar denuncia ante la Guardia Civil o policía y aportar fotos con geolocalización de los daños. Es imprescindible guardar todas las facturas de los gastos asumidos: reparaciones, piensos, maquinaria...

Las aseguradoras tienen un plazo de 7 días para reclamar. No obstante, en estos casos son más flexibles. Después de valorar los daños y tasarlos proceden a efectuar el pago en unos 25-30 días.

En el caso de no tener seguro, las ayudas estatales o autonómicas serán la opción de compensación a la que tienen acceso. Previamente se tiene que declarar la zona como catastrófica.