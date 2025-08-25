El matrimonio que vivió en Disneyland durante 15 años sin que nadie se diera cuenta

Imagina vivir en un mundo de magia, de emoción, donde te despierta Peter Pan y te acuesta Ratatouille. Desde el momento en que abres los ojos por la mañana estás inmerso en un universo de colores y fantasía. Imagina que formas parte de todas las películas y aventuras que viste en tu infancia, y que las innumerables atracciones de Disneyland están a tu plena disposición, incluso tienes el parque completamente libre para disfrutarlo a tu antojo, una vez llega la noche y se van los visitantes.

Disneyland París / Cedida

Imagina los espectáculos de fuegos artificiales, imagina las icónicas fachadas de tus películas favoritas, imagina a esos personajes de esas películas cobrando vida y saludándote como a un viejo amigo. Imagina que imaginas. Pero este artículo no va sobre estas ensoñaciones, aunque de algún modo se asemeja.

La historia real

La realidad es que esta pareja trabajaba para Disneyland, y por lo tanto tenían responsabilidades dentro del parque. Los visitantes no se daban cuenta de que había dos personas viviendo dentro del parque temático. Y este matrimonio pasó muchos años en una de las casas del parque.

Los protagonistas

Owen y Dolly Pope, protagonistas de esta peculiar historia, establecieron su hogar en los terrenos del parque mucho antes de que este viera la luz del día. Casados en 1935, ambos eran artistas ecuestres que recorrían California con sus espectáculos. Su encuentro con Walt Disney se dio en 1950, cuando Harper Goff, un destacado artista de la compañía, los recomendó al ilustrísimo creador de Disney. En aquel entonces, Walt Disney estaba inmerso en una crisis financiera y empezaba a pensar en cómo podría diversificar sus negocios: por ahí surgió la idea de los parques de atracciones.

Walt Disney propuso a los Pope que residieran en el parque para administrar los espectáculos ecuestres. Los Pope se instalaron y constribuyeron activamente al desarrollo del parque: sobre todo al mantenimiento de las actividades con caballos y ponis. A medida que Disneyland crecía, Disney exploraba nuevos horizontes, incluyendo la construcción del Walt Disney World en Florida.

En 1971 Dolly y Owen se mudaron a Florida para supervisar el área ecuestre del nuevo parque. Y tras décadas de dedicación, se retiraron en 1975. Su legado aún perdura. Y la suerte y la fama de haber vivido dentro de Disneyland seguirá vigente mucho tiempo.