¿Qué café es mejor: molido, en cápsulas, de mezcla? La guía definitiva para saber escogerlo bien

Muchos ciudadanos no pueden vivir sin café. Los expertos no recomiendan tomar más de dos tazas al día, pero además de la cantidad, también hay que tener en cuenta la calidad. La cuenta Real Fooding del nutricionista Carlos Ríos, dedicada a la alimentación saludable, ha elaborado un vídeo que sirve de guía para elegir el mejor café.

Los cafés de supermercado o máquinas de 'autovending' 24 horas comercializan en sus cámaras frigoríficas cafés ya preparados para agitar y tomar en el acto. Sin embargo, según Real Fooding, estas tarrinas y sucedáneos del café tienen muchos azúcares refinados , con más de 20 gramos de azúcar por envase en algunas marcas.

Por todo ello, según la cuenta de Real Fooding, las mejores opciones son el café natural o natural descafeinado.