Alerta sanitaria por posibles partículas metálicas en estas conocidas galletas

Hoy han saltado todas las alarmas por la posible presencia de partículas metálicas en unas conocidas galletas de chocolate y naranja a la venta en supermercados. Se trata de las galletas PIM's naranja de la empresa Fontaneda, concretamente el lote OHT1153212 con fecha de consumo preferente 30/04/2026.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Se recomienda a las personas que tengan en sus casas los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Los datos del producto implicado son:

  • Nombre del producto: Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA
  • Nombre de marca: Fontaneda
  • Aspecto del producto: paquetes de cartón
  • Número de lote: OHT1153212
  • Fecha de consumo preferente: 30/04/2026
  • Código de barras: 7622201639815
  • Peso de unidad: 150 g
  • Temperatura: Ambiente

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

