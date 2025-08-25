Alerta sanitaria por posibles partículas metálicas en estas conocidas galletas
Información de la AESAN
Hoy han saltado todas las alarmas por la posible presencia de partículas metálicas en unas conocidas galletas de chocolate y naranja a la venta en supermercados. Se trata de las galletas PIM's naranja de la empresa Fontaneda, concretamente el lote OHT1153212 con fecha de consumo preferente 30/04/2026.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Se recomienda a las personas que tengan en sus casas los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.
Los datos del producto implicado son:
- Nombre del producto: Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA
- Nombre de marca: Fontaneda
- Aspecto del producto: paquetes de cartón
- Número de lote: OHT1153212
- Fecha de consumo preferente: 30/04/2026
- Código de barras: 7622201639815
- Peso de unidad: 150 g
- Temperatura: Ambiente
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Toda la información, aquí.
