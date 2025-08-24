Sol detrás del cristal: ¿amigo o enemigo de tu piel?
Boticaria García explica por qué estar cerca de un cristal no quema, pero sí envejece la piel
Seguramente te hayas preguntado, delante de una ventana en casa o conduciendo el vehículo por la autopista en un largo viaje, si la luz del sol que atraviesa el cristal puede quemarte o resultar perjudicial para el cuidado de la piel. Ante esta cuestión, Boticaria García (@boticariagarcía, en Instagram) ha publicado un vídeo para resolverla.
Marián García es farmacéutica, nutricionista y divulgadora de amplio espectro en temas de salud. Acumula más de 840.000 seguidores en Instagram, aparece en programas de televisión como 'Y ahora Sonsoles' o 'Zapeando', y posee un programa de entrenamiento y cuidado personal llamado 'Cuerpos serranos', junto a Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Salud y el Deporte.
En este vídeo compartido en redes sociales, Boticaria García cuenta que los cristales típicos de las ventanas de los coches, de las casas, de las oficinas bloquean la mayor parte de los rayos ultravioleta B. Por eso, estando al lado de una ventana cerrada no vas a quemarte ni tampoco vas a sintetizar vitamina D, pero sí hay otras radiaciones que son capaces de atravesar las ventanas.
Incluso con la ventana cerrada de casa puedes verte atacado por ejemplo por la radiación ultravioleta A, que no quema la piel pero sí la daña, es capaz de atravesar el cristal, y no es la única. Otras radiaciones como la luz visible o el infrarrojo A también atraviesan los cristales y están relacionados con el envejecimiento.
En resumen, detrás de un cristal no te quemas, pero sí envejeces más rápido. La solución pasa por garantizar una exposición suficiente al aire libre para conseguir vitamina D y, a partir de ahí, si quieres cuidar tu piel usa protector solar.
