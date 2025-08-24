Cardio o fuerza: ¿qué ejercicio es mejor para tu salud?
Mientras el cardio cuida corazón y pulmones, los ejercicios de fuerza protegen músculos y huesos
Es la gran pregunta que muchos se plantean a la hora de decidir qué actividad física realizar para mantenerse en buena forma física, sobre todo los iniciados, que tienen más dudas y pueden desconocer cómo afectan los diferentes tipos de ejercicio físico en el desarrollo corporal y la mejora de la salud.
La divulgadora e 'influencer' Boticaria García ha publicado recientemente un vídeo en su perfil de Instagram explicando las ventajas de realizar ejercicios cardiovasculares y para el desarrollo muscular, y qué beneficios tiene cada uno en nuestro cuerpo.
Según Marián García, entrenando fuerza ganamos músculo, mejoramos nuestros huesos y el equilibrio, pero con los ejercicios aeróbicos impulsamos nuestro corazón y los pulmones. ¿Tiene sentido elegir entre oxigenar el cuerpo o ganar músculo? ¿Es mejor centrarse en prevenir las enfermedades cardiovasculares o prevenir la osteoporosis y las fracturas por caídas?
Lo ideal es repartir el tiempo semanalmente entre los dos tipos de ejercicios, explica. El cardio y la fuerza son complementarios y no se trata de elegir entre uno u otro; lo mejor es llevar a cabo los dos tipos. La gran pregunta es: ¿y si solo se puede elegir uno?
Aunque no se trata de la situación ideal, en el caso de que en alguna temporada tengas poco margen y sea imprescindible elegir, se dará prioridad a los ejercicios de fuerza. El motivo es que la fuerza es la única manera que tenemos para conseguir que esa gran aliada para la salud, que es la masa muscular, funcione correctamente y no se debilite por el camino.
