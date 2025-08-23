Herencia sin testamento: ¿Qué cantidad le corresponde a cada heredero?

Cuando una persona fallece, en España hay una serie de pasos a seguir por imperativo legal. Una de ellas es determinar a quién pasan los bienes económicos y materiales del finado. Si hay testamento de por medio, no hay mucho que hablar, salvando situaciones que den pie a litigios entre los potenciales herederos en el caso de que, por ejemplo, se haya excluído a alguno de ellos; pero de no haberlo, el proceso que se abre puede parecer a simple vista más incierto.

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas. / Archivo

No es una situación anómala. De hecho, estudios realizados por universidades como la de Navarra estiman que el 40% de los españoles fallecen sin haber dejado hecho un testamento, una cifra que se aproxima a los datos ofrecidos por el Consejo General del Notariado.

Para llenar ese vacío, el Código Civil ya prevé esta situación y dicta las reglas a seguir en estos casos. Se trata de una directriz de mínimos, ya que hay varias comunidades autónomas como Aragón donde regulan de manera singular las herencias.

¿Qué le corresponde a cada heredero de manera legal?

El Código Civil establece tres partes diferenciadas en las herencias: la legítima, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición, pero claro, podría pensarse que esto salta por los aires cuando no existe este documento para el post mortem. Pero no.

Antes, una aclaración, cuando se habla de legítima es lo mismo que referirse a los herederos forzosos, es decir, los descendientes, ascendientes y el cónyuge -aunque hay comunidades que introducen cambios entre estos tres actores e incluso suprimen al último de ellos-. Por su parte, el tercio de mejora es aquella parte de la que el testador dispone para otorgar más dinero a alguna de las partes. Finalmente, el tercio de libre disposición es la parte en la que el fallecido puede dejar a quien libremente quiera, sin necesidad de que sea familiar.

Dicho esto, antes un fallecimiento sin testamento, la propia legislación establece que en su ausencia, es el Estado quien reparte el dinero y bienes de la persona que ha fallecido. La principal novedad es que suprime el último de los tercios, el de libre disposición.

Herederos abintestato

El principal inconveniente de no contar con herencia es que se amplían los trámites burocráticos, ya que las personas que se consideren herederas deberán acudir al notario para hacer una declaración de "herederos abintestato". Los parientes colaterales -los que no entran entre las tres categorías mencionadas arriba- deberán acudir a un juez para estimar si tienen o no algún derecho.

Dejando de lado este último supuesto, el orden de herederos es el siguiente: