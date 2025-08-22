El truco definitivo para enfriar el vino en verano sin arruinarlo con hielo

Cuando llega el verano, a la gente le apetece tomar bebidas más frescas para combatir el calor, pero ¿qué hay del vino? ¿Se puede echar hielo para bajarle la temperatura y hacerlo más agradable?

El 'influencer' Sergio Estévez (@lo_catamos), experto en catas profesionales, propone dos alternativas para evitar echar hielo en una copa de vino, que aunque sí consigue enfriar la bebida también le añade más agua, haciéndola más ligera y diluyendo su sabor.

Lo Catamos (más de 200.000 seguidores) es una cuenta de Instagram dedicada a la cata de bebidas espirituosas desde una perspectiva divertida y didáctica. En sus vídeos, Sergio Estévez analiza todo tipo de bebidas, explica su sabor y su composición y realiza combinaciones imposibles que en ocasiones resultan de lo más sorprendentes.

En el caso del vino blanco, recomienda guardar la botella de vino en un recipiente con agua y hielo y servirlo poco a poco, dejando siempre la botella en frío, igual que con el cava. Si no dispones de un recipiente y prefieres ponerle hielo, Estévez propone un trucazo: congelar uvas enteras en una bolsa zip en el congelador y poner dos o tres en la copa. Las uvas no se van a deshacer y le van a dar frío a la bebida. Además, luego te las puedes comer.

El vino tinto puedes servirlo un poco más fresco de lo normal y también servirlo de poco en poco para que la bebida no se caliente en la copa con el paso de los minutos. Estas son las recomendaciones de Lo Catamos para refrescar el vino en verano. ¿Qué te parecen?