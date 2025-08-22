Canastillas gratis que puedes pedir a supermercados si has tenido un bebé

¿Sabías que puedes conseguir un montón de regalos por haber tenido un bebé? Varias cadenas de supermercados ofrecen a sus clientes canastillas de bienvenida por sus nuevos hijos solo por ser socios de la marca, es decir, por tener la tarjeta cliente. Se trata de una forma más de fidelizar clientes y obsequiarles por cada nuevo miembro de la familia.

Gadis, Alimerka o Lupa son algunos de los supermercados que tienen este bonito detalle. A continuación, resumimos los requisitos y métodos de solicitud, aunque las condiciones comunes suelen ser tres: tener la tarjeta cliente del supermercado (en algunos casos con ocho meses de antigüedad), solicitarla durante los primeros treinta días de vida del bebé y presentar el Libro de Familia o Certificado de Nacimiento).

'Bebé Gadis'

Ve a tu supermercado Gadis y pregunta por los folletos 'Bebé Gadis'. Rellena los datos y entrega el formulario junto con una fotocopia del DNI y copia del certificado de nacimiento del bebé. Según explica el supermercado, en unos días recibirás un sms o correo electrónico cuando la mochila esté lista y ya puedes ir a recogerla.

La mochila suele venir con una mantita, una toalla pequeña en forma de osito, un botella de Agua de Cuevas, toallitas de Dodot, manzanilla Eliges, bastoncillos de Johnson's Baby, así como alguna muestra en sobre de Sanyto, Norit y descuentos en Dodot o Fairy, aunque los productos no siempre son los mismos.

Mochila bebé Gadis. / Cedida

Canastilla del Alimerka

En la cadena Alimerka, es necesario tener la tarjeta de cliente como mínimo desde hace ocho meses. Es decir, los clientes tienen que tener al menos ocho meses de antigüedad y su titular tiene que ser el padre o madre del bebé.

Para solicitar la canastilla de bienvenida en los primeros treinta días siguientes al nacimiento o adopción del bebé, las familias interesadas tienen que enviar un correo a clientes@alimerka.es adjuntando el certificado de nacimiento o adopción e indicar a qué tienda quieres que envíen la canastilla. Pañales, toallitas o una esponja son algunos de los elementos que contiene la cesta.

Canastilla de bebé de Alimerka / Cedida

La supercesta del Lupa

El gran contenido de la supercanastilla del Lupa es la siguiente:

1 envase de colonia NENUCO, 200 ml.

1 esponja bebé CENTRA LINE hipoalergénica.

1 cepillo dental infantil PIERROT

1 crema dental junior PIERROT PIWY, 75 ml.

1 envase de lavavajillas máquina SOMAT

2 unidades de detergente WIPP discs

1 envase de limpiahogar SANYTOL, 140 ml.

1 detergente NORIT liquido viaje, 100 ml.

1 pegatina bebé a bordo

1 hucha

1 chupete infantil

1 biberón con tetina

1 botella de agua SOLARES, 500 ml.

1 envase de COLA CAO, 6 sobres individuales

1 envase de bastoncillos CENTRA LINE PHARMA bio, 60 unds.

Vales descuento.

Bono descuento para el Balneario La Hermida.

Cesta de bebé de Lupa / Cedida

Además, también incluye distintos vales descuento:

Un vale regalo por 6 botellas de agua de solares de 1,5l.

Un vale descuento de 0,30€ por la compra de 1 envase de jabón infantil DENENES, 600ml.

Un vale de descuento de 1€ por la compra de 1 envase de crema protectora de pañal JHONSON'S BABY, 100ml.

Un vale descuento de 0,30€ por la compra de 1 envase de leche hidratante corporal NENUCO, 400ml.

Un vale regalo por 1 brik de leche líquida PULEVA continuación peques-2, litro.

Un vale regalo por 1 pack de yogures LA LECHERA natural, 125 grs, 2 unidades.

Un vale descuento de 1,20€ por la compra de 1 crema hidratante DIADERMINE, 50ml.

Un vale descuento de 0,30€ por la compra de envase de colonia infantil DENENES, 600 ml.

Un vale regalo por un pack de productos de la línea editorial de KIDS&US para Babies.

Requisitos para solicitarla: