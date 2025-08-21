La regla de los gimnasios japoneses que evita discusiones y colas

¿Sabías que en los gimnasios de Japón está prohibido usar el teléfono en las máquinas? En todos los aparatos se encuentra una pegatina que dice: "Durante intervalos largos, no use su teléfono". El porqué es muy sencillo: "Porque estarías provocando molestias al resto de personas". Parece algo lógico para facilitar el ejercicio de los demás, pero ha hecho falta una señalización para solucionar un problema que lleva años instalado en los gimnasios.

Se trata de una imagen habitual en los centros deportivos de musculación. Una persona se ejercita y, entre series, recurre a su teléfono móvil. Nada a priori censurable, si no fuera porque esos instantes de uso del smartphone se suelen alargar más de lo recomendado, perjudicando a la persona que está esperando para utilizar esa máquina. ¿Crees que debería aplicarse esta misma medida y pegar esta advertencia en las máquinas de los gimnasios en España?

Los japoneses, obsesos del orden

Pero esta no es la única medida revolucionaria en los gimnasios de Japón para facilitar la vida de los clientes. En el país nipón también se utiliza un sistema de cola para cada máquina. No es necesario turnarse con la persona que la esté utilizando en ese momento, ni siquiera preguntarle cuántas series le quedan; basta con apuntarse en una lista instalada en un panel junto a la máquina.

En este panel debes apuntar tu nombre y el tiempo que deseas utilizar la máquina. El único requisito es no sobrepasar los 20 minutos de uso y que una vez termines de ejercitarte borres tus registros. De esta forma, se evitan colas y malentendidos en los gimnasios y permite ir a ocupar una máquina que esté vacía hasta que te llegue tu turno.

Japón es un país ampliamente conocido por su orden. Está mal visto colarse, apenas hay basura en las calles porque cada uno la lleva consigo en una bolsa, y hasta hay líneas en los andenes de las estaciones para entrar en orden en los vagones. ¿Qué te parecen estas medidas para mejorar la experiencia en los gimnasios?