La Policía Nacional te pone a prueba: ¿sabrías identificar una agresión sexual?

En las últimas semanas, la Policía Nacional ha utilizado sus redes sociales para compartir consejos de seguridad para las vacaciones de verano y durante la temporada de calor y de incendios, pero en su último vídeo han informado sobre un asunto que lamentablemente es de actualidad todos los días del año.

¿Sabrías identificar las agresiones sexuales?, pregunta la agente en el contenido multimedia. Estas se producen cuando una persona obliga a otra a llevar a cabo una conducta sexual que no desea realizar, y basta con que no exista consentimiento. Por eso, entre personas con relaciones en la que el respeto es la base, no siempre es necesario decir no: el silencio, el miedo o la confusión son señales claras de falta de consentimiento.

También, si no puedes comprender o decidir, si te encuentras en una situación vulnerable y no hay consentimiento válido, se trata de una agresión sexual. Lo mismo si eres menor de 16 años: tampoco hay consentimiento válido y, por lo tanto, hay agresión.

Si eres víctima o si dudas, acude a la comisaría de Policía más cercana. Un agente especializado te dará el asesoramiento y la ayuda que necesites, sin juzgarte y con respeto.

Extorsión con imágenes íntimas

Recientemente, la Policía Nacional también compartía con la ciudadanía el siguiente aviso: si alguien te solicita imágenes de contenido íntimo a través de internet o te extorsiona, no cedas al chantaje. En su lugar, un adulto de confianza y la Policía Nacional te ayudarán.

Los dos principales consejos para evitar la extorsión con imágenes íntimas son no agregar personas que no conoces y no enviar imágenes privadas o comprometedoras a través de reds sociales. Podrían acabar en manos equivocadas y generarte serios problemas.