Las dos formas más fáciles de enfriar rápido los refrescos y cervezas este verano

El plan de una cerveza fresquita con amigos es uno de los favoritos del verano. En una terraza, en un pícnic en el campo o durante una tarde de playa nos puede acompañar una lata de una de las bebidas más consumidas en nuestro país. Pero una de las cosas que no puede fallar para un buen amante de la cerveza es que esté bien fría.

Cuando nos llevamos los refrescos o cervezas a la playa se nos puede hacer complicado mantenerlas frescas durante toda la jornada. Los neveritas son una opción, pero si no cuentas con una que puedas cargar con bebidas, te dejamos un truco infalibe para enfriarlas en tan sólo 5 minutos.

Hielo y sal

La manera más fácil y rápida de enfriar la cerveza es meterla en un recipiente que deberás llenar con agua y al que añadirás hielo y sal. Una vez hecho esto, habrá que removerlo todo bien y en cinco minutos tendrá tu cerveza lista para disfrutar. Cuantas más bebidas metas, más lento será el proceso, por lo que lo recomendable es hacerlo en pequeñas tandas.

Latas de refresco. / Foto de Breakingpic

Papel de cocina y agua

Si te pilla en casa, otra forma de enfriar la cerveza de una manera rápida es utilizando agua y papel de cocina. Empapa el papel de cocina con agua y un poco de sal, envuelve la lata o botella que quieras enfriar y métela al congelador. En tan solo 10 minutos tienes en tu cerveza fría.