Así debes lavar los bikinis y bañadores después de la playa para no estropearlos

Los bikinis y bañadores son el complemento que no puede faltar durante el verano. Nos acompañan en las jornadas de playa o piscina, pero el cloro y el salitre los terminan estropeando y su vida no suele superar los dos veranos.

Si esta prenda no te dura todo lo que te gustaría, quizá es porque no estás prestando atención a sus lavados. Es importante que cuides este proceso y así conseguirás alargar su vida y que tus bikinis o bañadores duren como nuevos durante más tiempo.

Parte de abajo del bikini / Archivo

El truco para mantener la vitalidad de tus trajes de baño no requiere grandes esfuerzos ni productos caros. Solo debes seguir unos cuantos pasos:

Enjuagálos con agua fría nada más salir del mar o la piscina. Este simple gesto ayuda a eliminar la sal y el cloro que, si se dejan secar en el tejido, pueden dañarlo considerablemente. Lávalos a mano. Llena un recipiente con agua fría y añade una pequeña cantidad de detergente suave o especial para prendas delicadas. Deja el bañador en remojo unos 10-15 minutos y agítalo suavemente para que el detergente penetre bien. Evita frotar con fuerza o usar detergentes agresivos, blanqueadores o suavizantes Después de enjuagar bien el bañador, elimina el exceso de agua presionándolo suavemente entre dos toallas. Luego, déjalo secar al aire libre en una superficie plana y a la sombra. Si tu bañador tiene manchas de protector solar, aceites bronceadores u otras sustancias, aplícales una pequeña cantidad de detergente suave o jabón líquido y frota suavemente con los dedos o un cepillo de dientes suave. Deja actuar unos minutos antes de enjuagar con agua fría. Antes de guardarlos asegúrate de que estén completamente secos para evitar la formación de moho y malos olores. Guárdalos en un lugar fresco y seco, si puedes, en bolsas de tela transpirables son una excelente opción para su almacenamiento

Un truco adicional que puedes probar con bañadores nuevos, es ponerlos en remojo con agua, sal y un poco de vinagre antes del primer uso. Esto ayuda a fijar los colores y evitar que se destiñan con el tiempo.