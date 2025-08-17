¿Tú también te echas aloe vera en las quemaduras? Boticaria García lo desaconseja

Si alguna vez has tenido una herida y, sobre todo, una quemadura, es probable que algún amigo o familiar te haya ofrecido amablemente un trocito de su planta casera de aloe vera. En muchas casas, se tiene la costumbre de cortar una ramita de aloe vera y aplicar la sustancia del interior directamente sobre la piel por sus propiedades calmantes. Pero Boticaria García desaconseja este uso.

Aloe Vera. / Foto de Jessica Lewis

¿Quién es Boticaria García?

Boticaria García es una conocida divulgadora, popular por sus intervenciones en televisión y su creación de contenido útil en redes sociales, donde acumula por ejemplo en su cuenta Instagram más de 800.000 seguidores. Marian García (su nombre real), es doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría. Cuando trabajaba en una farmacia y escuchaba a sus pacientes la cantinela. "Dicen en Saber Vivir que...", soñaba con salir en ese programa para que la gente siguiera sus consejos y lo cumplió.

Además, ha escrito varios libros como Tu cerebro tiene hambre sobre la pérdida de peso, El jamón de york no existe (para aprender a leer etiquetas de alimentos), Radiografía de un cosmético (para hacer lo mismo, pero con cosméticos) y El moco radiactivo para padres primerizos.

Boticaria García. / BERTA PINILLOS

El aloe vera en crudo puede irritar o contaminar la piel

Tras su paso por Saber Vivir, ha colaborado en numerosos programas como Órbita Laika o Zapeando. En este último, Boticaria García ha abordado la extendida costumbre de aplicar el "jugo" de una ramita de aloe vera sobre la piel. "La gente lo corta y dice: 'Uy, qué bien, todo este liquidillo que hay aquí tiene que ser buenísimo'", expresaba. Sin embargo, tal y como advierte, esto no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene varios compuestos que pueden ser agresivos.

Boticaria García desaconseja echarse aloe vera "en crudo" sobre la piel por tres razones:

El gel crudo del aloe vera contiene compuestos como la aloína, que puede irritar la zona y generar dermatitis alérgica por contacto. "De hecho, hay mucha gente que acude a consulta de Dermatología por este motivo", añadía, "sobre todo si la piel ya está dañada o quemada. Además, aumenta el riesgo si al día siguiente te da el sol.

Contaminación microbiana en la hoja de aloe vera . Puede haber restos de tierra, de bacterias o moho que pueden contaminar la piel.

Variabilidad de la concentración y calidad. "No sabes la cantidad de compuestos activos que hay", advertía. "No sabes cómo se ha cultivado, si está en buenas condiciones", explicaba. Sin embargo, en los productos que incluyen aloe vera ya le han quitado el extracto, "lo malo" y "le han puesto mucha cantidad de lo bueno"

Por tanto, Boticaria García desaconseja el hábito de echarse aloe vera sobre la piel cuando tengamos una quemadura.