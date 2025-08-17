No es agua ni jabón: el secreto mejor guardado para quitarte el cloro de la piscina este verano

En verano o tras un largo baño en la piscina, muchos confiamos en la ducha para “quitarnos” el cloro de la piel y el cabello. Si bien el agua corriente y el jabón ayudan a mejorar la sensación tras la exposición, no todo lo que atribuimos a la ducha es cierto. A continuación, confirmamos qué acciones sí realiza y cuáles no, con datos de expertos y fuentes especializadas.

Imagen de archivo de una piscina / Levante-EMV

Lo que sí hace la ducha

Elimina parte del cloro libre de la superficie de la piel. - Tras nadar en agua clorada, una ducha con agua templada elimina gran parte del cloro residual que permanece sobre la piel y el cabello, reduciendo así posibles irritaciones.

- Tras nadar en agua clorada, una ducha con agua templada elimina gran parte del cloro residual que permanece sobre la piel y el cabello, reduciendo así posibles irritaciones. Ayuda a disolver residuos cuando se usa jabón o champú .- El uso de un jabón suave o un champú específico facilita la eliminación de los subproductos grasos y clorados que quedan tras la inmersión, mejorando el enjuague.

.- El uso de un jabón suave o un champú específico facilita la eliminación de los subproductos grasos y clorados que quedan tras la inmersión, mejorando el enjuague. Reduce el olor a cloro.- Al lavar la piel y el cabello se desprende la capa superficial donde se concentra el olor a cloro; por eso, una buena ducha minimiza esa característica “fragancia” de piscina.

Lo que no logra del todo

No neutraliza químicamente el cloro .- El agua y el jabón solo arrastran el cloro libre; no lo transforman en compuestos inofensivos. Para neutralizarlo a nivel molecular, se necesitan agentes reductores como la vitamina C (ácido ascórbico).

.- El agua y el jabón solo arrastran el cloro libre; no lo transforman en compuestos inofensivos. Para neutralizarlo a nivel molecular, se necesitan agentes reductores como la vitamina C (ácido ascórbico). No elimina por completo el cloro ya absorbido en la piel o el cabello.- Aunque la ducha elimina la mayor parte, parte del cloro absorbido se liga a proteínas (formando cloraminas) y no se va fácilmente solo con agua y jabón.

en la piel o el cabello.- Aunque la ducha elimina la mayor parte, parte del cloro absorbido se liga a proteínas (formando cloraminas) y no se va fácilmente solo con agua y jabón. Si el agua del grifo también está clorada, no quitas todo el residuo.- Ducha tras ducha, un suministro con cloro de desinfección puede reponer parte del cloro superficial, de modo que no se logra un aclarado “libre de cloro”.

La vitamina C (ácido ascórbico o su sal, ascorbato de sodio) es un neutralizador químico del cloro y de las cloraminas. Reacciona rápidamente y de forma directa con estos oxidantes, transformándolos en cloruro (iones Cl⁻) y otras moléculas inofensivas, sin dejar subproductos tóxicos.

Eficacia probada: estudios de la American Water Works Association y del Servicio Forestal de EE. UU. certifican que 1.000 mg de ácido ascórbico eliminan completamente el cloro de un baño estándar, sin alterar significativamente el pH del agua.

Aplicación práctica: existen filtros de ducha con cápsulas de vitamina C que neutralizan hasta el 99 % del cloro antes de que el agua llegue a la piel, mejorando hidratación y reduciendo irritaciones.

La ducha es efectiva para enjuagar gran parte del cloro libre y mejorar la sensación tras el baño, pero no basta para neutralizar químicamente todos los compuestos clorados ni eliminar por completo los residuos absorbidos.

La ducha después del viaje / Shutterstock

Para ello, la vitamina C se revela como el método más rápido y seguro, tanto en forma de aditivo directo (polvo de ácido ascórbico) como de filtros de ducha especializados. Así, podrás disfrutar de una piel y un cabello más sanos, sin renunciar a la higiene diaria.