¿Has comprado en las perfumerías Druni? Esto te interesa

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a la empresa de perfumería Druni por irregularidades como no efectuar los reembolsos de pedidos que no llegan, retrasos, etc. En la plataforma Reclamar de OCU se han recogido 378 reclamaciones y, ante la acumulación de quejas, la Organización ha decidido denunciar para que se investigue la situación y se sancione si procede.

Druni es una popular cadena con más de 300 tiendas de productos de perfumería, cosmética y aseo personal con venta online (druni.es) y física. Desde la OCU detallan que la mayoría de los reclamantes se quejan de que no se llega a producir el envío de los productos solicitados, ni el reembolso del dinero una vez que se cancela el pedido. Los consumidores también denuncian que no consiguen contactar con el departamento de atención al cliente. "Lamentablemente, a pesar de los distintos medios que ofrece Druni para atender al cliente, muchos afectados advierten de que la empresa no responde a sus quejas", aseguran.

Sanciones para Druni por incumplimientos

Ante la reiteración de problemas, OCU ha denunciado a Druni ante la Consellería de Innovación, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana basándose en el incumplimiento de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En concreto, hen pedido a la autoridad de consumo valenciana que inicie un procedimiento de inspección y que, si se confirman los hechos denunciados, sancione a Druni con las multas que legalmente correspondan.

¿Qué hacer si he tenido un problema con Druni?

"Si has tenido un problema de este tipo con Druni, reúne toda la documentación relacionada con la compra del producto y, de no obtener respuesta positiva de Druni en un plazo razonable, inicia la vía judicial", aseveran desde la OCU.

También informan de que las denuncias por un importe inferior a 2.000 euros no precisan de abogado ni procurador. "Es más, a partir de abril la normativa contempla que te devuelvan las costas de este tipo de procesos si has agotado previamente la reclamación extrajudicial con la empresa denunciada", añaden.