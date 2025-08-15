El truco para conseguir la pechuga de pollo a mitad de precio en el supermercado

Si eres de los que compra pechuga de pollo en el supermercado, que sepas que te están timando. La pechuga de pollo se encuentra actualmente en un rango de precio entre los 6 y 8 euros el kilo, pero hay un método para combatir la subida en el precio de este alimento de primera necesidad.

Se trata de un truco tan sencillo como comprar el pollo entero, con un precio de entre 3 y 4 euros el kilo. El pollo entero incluye la pechuga completa, muslos, contramuslos, alas y carcasas, perfectas para hacer caldo. Lo que sucede cuando compras las pechugas sueltas es que pagas la mano de obra, pero eso tiene fácil solución.

Cómo limpiar un pollo entero

En primer lugar, se realizan unas incisiones en la cabeza de los contramuslos por delante y por detrás para separarlos del cuerpo del pollo. Con estos cortes ya tenéis un par de patas perfectas para hornear y que no obtendrías si solo compras las pechugas.

El siguiente paso es cortar las alas. Con una simple incisión podrás dividirlas del resto del cuerpo. Puedes congelarlas y esperar a comprar varios pollos para reunir una cantidad de alas suficientes para darte un buen atracón de este manjar.

A continuación corta la carcasa por la parte trasera de las pechugas. Después, retira la piel de la pechuga y aprovecha su canal central para separarla a la mitad con un largo pero seguido tajo de cuchillo. Sigue el contorno de la pechuga por dentro y te saldrán las dos mitades con facilidad. La carcasa restante también podrás utilizarla en un caldo.

Y ya tienes la pechuga de pollo completa a mitad de precio. Ahora es tu decisión cortarla en filetes, dados o tiras, en función de la elaboración que quieras preparar. Este consejo conlleva un poco más de tiempo que comprar las pechugas ya cortadas, pero te ahorrará unos cuantos euros al cabo del año.