El tratamiento para el pelo de Mercadona que arrasa en ventas

Mercadona cada vez apuesta más por productos de buena calidad y precio asequible para ofrecer a sus clientes la versión low-cost de algunos artículos de marca. Una de las últimas adquisiciones virales del supermercado ha sido la gama 'Plex', que para algunas usuarias imita a la famosa Olaplex.

Olaplex es una marca que incluye varios productos cuyo objetivo es tratar el cabello dañado por los tintes y métodos de coloración. El nuevo producto viral de Mercadona, aunque no contiene el principal activo de Olaplex que consigue reparar el cabello (bis-aminopropyl diglycol dimaleate) se basa en una fórmula con tecnología 'plexrepair, argán y jojoba.

El tratamiento 'Plexrepair' de Mercadona se compone de tres artículos (a diferencia de Olaplex, que tiene hasta ocho pasos) que pueden utilizarse por separado en conjunto. El objetivo de esta nueva gama de Mercadona es dar a sus clientes y clientas una fórmula para conseguir un "pelazo" desde la primera aplicación.

La versión de Mercadona del tratamiento de Olaplex también promete reconstruir el pelo desnutrido o deshidratado desde dentro, y aunque no incluya el principio activo fundamental de la marca original, muchas usuarias de redes sociales han elogiado sus bondades.

'Plexrepair' es un tratamiento de Deliplus que se compone de tres productos: el 'Champú Plex Repair', la 'Mascarilla de Plex Repair' y el 'Sérum Plex Repair'.

El 'Champú Plex Repair' es el primer producto de la nueva gama de Mercadona. Además de limpiar el cuero cabelludo en profundidad, promete regenerar el cabello desde dentro para aumentar su brillo y resistencia. Se comercializa en un formato de 400 ml y su precio es de 2,75€.

La segunda parte del tratamiento 'Plex Repair' de Mercadona es una mascarilla que actúa sobre el cabello extremadamente dañado y que incluye karité, jojoba y argán. El bote cuesta 2,90€ e incluye 200ml. Para conseguir buenos resultados, ha que dejar actuar l producto durante 3 minutos después de haberlo extendido de medios a puntas.

Por último, el sérum 'Plex Repair': un bote de 100ml que se vende por 4€ y que ayuda a hidratar las puntas al instante. No hace falta aclararlo y se aplica con el cabello una vez seco y limpio.