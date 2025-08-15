Ni mosquito ni avispa: estas son las peores picaduras de un animal en verano y así se puede detectar
Existen cientos de animales cuya picadura puede ser peligrosa e incluso llega a ser mortal y cada uno deja una marca diferente
Garrapatas: qué son, tipos, cómo se cogen y formas de eliminarlas
El verano es la peor época para nuestra piel, porque miles de insectos campan a sus anchas y nos acaban picando. Mosquitos, avispas, abejas o incluso pulgas se convierten en una molestia constante. Sus picaduras no solo causan molestias como picazón o hinchazón, sino que, en algunos casos, pueden provocar reacciones alérgicas más graves. Sin embargo, hay un animal que está fuera de esta lista cuya picadura puede llegar a ser mortal, como ha informado el famoso farmacéutico de TikTok, Álvaro Fernández. Para detectarla, observa como te ha picado porque te deja esta marca en la piel.
Con la llegada del calor y las actividades al aire libre, aumentan los indeseados insectos. Las diferentes actividades al aire libre ya sean en la playa o en el campo, son el escenario perfecto para que un bicho te pique. Por eso, si notas una marca o mancha rara en tu piel y no sabes de qué es, el farmacéutico Álvaro Fernández explica cómo reconocer las picaduras más comunes y peligrosas de esta temporada estival.
Hay tantas picaduras como insectos
"Hay tanto bicho suelto que te puede picar, que es importante saber diferenciarlos", comenta el experto al comenzar su explicación. Las picaduras pueden causar desde simples molestias hasta reacciones alérgicas graves. Saber qué insecto las ha provocado puede ayudar a actuar de forma rápida y eficaz.
En caso de picadura, se recomienda lavar la zona, aplicar frío local y acudir al médico si hay síntomas graves. El verano es para disfrutar, pero con precaución, porque los insectos también están de vacaciones y vuelan de cuerpo en cuerpo para dejar marca. El farmacéutico destaca las del escorpión, garrapatas o arañas.
Principales insectos y cómo identificar sus picaduras
- Mosquito: Es la más común. Produce una leve hinchazón con un punto rojo en el centro y suele causar picor inmediato. "Todos los años toca alguna de estas, así que seguro que las conoces y las detestas", apunta Fernández.
- Hormiga: Provoca pequeñas heridas y aunque pueden parecer inofensivas, algunas especies generan ampollas por el veneno que liberan.
- Garrapata: Se incrusta en la piel y se alimenta de sangre. Su peligro no es solo la picadura, sino que "se quedan ahí metidas a curiosear", explica el farmacéutico. Hay que retirarlas con cuidado para evitar infecciones.
- Chinche: Estos bichos son "de hábitos nocturnos". Deja múltiples picaduras agrupadas o en fila. Suelen aparecer en zonas de la piel descubiertas.
- Escorpión: Esta es una de las más dolorosas y peligrosas. "Con ese pedazo de aguijón, tiene que dejar un agujero que duele un montón", advierte Fernández. Algunas especies son potencialmente mortales.
- Abeja: Duele al picar y puede dejar el aguijón incrustado. Además, en algunas ocasiones, el insecto puede morir después de picarte.
- Pulga: Es similar a la chinche. Deja picaduras pequeñas y ordenadas. "Son las deja más bonitas, aunque no por ello son menos molestas", dice el farmacéutico.
- Araña: Su mordedura deja dos puntos por sus quilíferos. Puede producir hinchazón, dolor y, en algunos casos muy extremos, necrosis (muerte de las células).
- Avispa: Puede picar y morder. Sus picaduras son dolorosas y pueden causar reacciones alérgicas severas.
