Los 8 viajes que debes hacer después de cumplir 60 años

Lo de que viajar no tiene edad es un tópico con el que no estamos muy de acuerdo. Habría que puntualizar, ya que cada edad y cada viajero tiene unas particularidades únicas y, de lo que se trata, es de disfrutar y no acabar sufriendo con una experiencia que debería ser maravillosa. Si ya has cumplido los 60, aquí te mostramos 8 viajes perfectos para que puedas descubrir mundo con unas garantías de confort únicas.

Si estás entre los 60 y los 69 años debes saber que hay viajes adaptados a tu forma de vida. A priori, los viajeros mayores de 60 años ya no tienen cuerpo ni ganas para ir de mochileros por el mundo. A cierta edad ya se van buscando destinos cómodos, con buena infraestructura hotelera y que no sean peligrosos. Aquí tienes 8 destinos ideales que son una auténtica maravilla y que merecen ser visitados al menos una vez en la vida.

Budapest

Budapest es un destino perfecto para aquellos viajeros mayores de 60 años gracias, sobre todo, a que es una ciudad accesible y bastante segura. Imprescindibles resultan las visitas a lugares tan emblemáticos como la basílica de San Esteban, el Parlamento, el puente de las cadenas, la Ópera Nacional o el Mercado Central.

Mercado de Navidad de Budapest. / Shutterstock

Ahora bien, la joya de la corona para los viajeros mayores de 60 años que visiten Budapest son sus baños termales medicinales. En la capital de Hungría existen diferentes complejos, pero Szechenyí, que cuenta con 15 piscinas, tres de ellas al aire libre, merece una visita. Construido en 1913 en estilo clásico y neorrenacentista posee aguas ricas en diversos minerales que ayudan a calmar los problemas degenerativos de las articulaciones debidos a la edad.

Crucero fluvial por el Danubio (Austria)

El viajero con más de 60 años que desee conocer algunos de los pueblos más representativos de Austria puede realizar un crucero por el Danubio. Muchos de estos barcos fluviales arrancan su recorrido en Viena, donde se puede disfrutar de un paseo por la ciudad, para luego embarcarnos en un viaje que nos llevará a conocer destinos tan sugerentes como Melk, con su preciosa abadía; Linz, enclave en el que conocer la casa de Mozart o Dürnstein, donde se podrá disfrutar de un romántico paseo en bicicleta eléctrica entre los viñedos de la zona.

Szentendre, el refugio artístico a orillas del Danubio / Visit Hungary

Un crucero es una fantástica opción para descubrir diferentes lugares sin cansarse demasiado. Las excursiones suelen durar unas pocas horas y, generalmente, se dispone de bastante tiempo libre a bordo. Así, el viajero que no aguante largas jornadas viajeras, podrá descansar mientras disfruta de un paisaje de lo más evocador navegando por el Danubio.

Jordania

Jordania es otro de esos enclaves que hay que visitar una vez en la vida. Sin lugar a dudas, Petra es la atracción turística más importante del país, pero existen otros lugares imprescindibles como el monasterio Ad Deir, que supone una joya nabatea única. Los viajeros de más de 60 que cuenten con una buena condición física podrán llegar hasta allí sin ningún problema, porque es una caminata de dos kilómetros desde el Tesoro y hay que superar un desnivel considerable.

Dos turistas, a contraluz, observan la fachada de la Iglesia de Santa María de Gumiel de Izán, que se ha comparado al enclave arqueológico de Petra, en Jordania. / Alba Vigaray

Más allá de los rincones mágicos que hay en Jordania, es un país que conviene visitar gracias a la hospitalidad de sus gentes y su accesibilidad. Además, es posible disfrutar de actividades perfectas para seniors, como meditar en el desierto, o disfrutar de tratamientos de estética y salud junto al mar Muerto.

Safari en Sudáfrica

Sudáfrica también está entre los mejores destinos de viajes para mayores de 60 años, ya que es perfecto para conocer el continente africano, pero partiendo del país más ‘europeizado’ para evitar grandes choques culturales.

safari / Cedida

Como los recorridos son largos y las distancias bastante grandes, el medio de transporte utilizado normalmente es el avión, lo que resulta cómodo para el viajero de más edad. Y, de cara a hacer un safari, los vehículos suelen ser 4x4 bastante confortables. Eso sí, por norma general, hay que madrugar bastante.

Tren Al Andalus

Aquellos viajeros que quieran revivir la belle époque pueden decantarse por un viaje a bordo del Al Andalus, que les llevará a conocer a lo largo de 7 días y 6 noches, ciudades como Sevilla, Córdoba, Cádiz, Ronda o Granada.

Turistas se toman fotos en los aledaños de la Catedral de Sevilla. / Raul Caro/EFE

Los vagones de uno de los trenes más lujosos de España han sido remodelados recientemente para ofrecer más comodidad y seguridad a los 60 pasajeros que pueden disfrutar del viaje, pero hay detalles que permanecen inalterables casi 100 años después de que comenzara su andadura. Un viaje perfecto para conocer de la mejor manera posible el sur de la Península Ibérica.

Camino de Santiago

Y del sur nos vamos hasta el norte para sugerir un viaje que toda persona debería hacer, al menos, una vez en la vida. Hablamos del Camino de Santiago, una opción perfecta para aquellos mayores de 60 años que disfruten y estén acostumbrados a largas caminatas.

Una imagen de la catedral de Santiago de Compostela. / EP

Se puede elegir la ruta más corta o la que cuenta con un recorrido más sencillo, pero, además, se puede contratar un servicio de recogida de mochila o maleta para no tener que ir cargando con las pertenencias todo el recorrido. Y si lo de ir a albergues no es lo más sugerente para el turista senior, siempre hay un montón de apartamentos que alquilan por noches, así como hotelitos rurales a los que no les falta detalle.

Bella Italia: combinado Florencia, Venecia y Roma

Italia es como para recorrerla de norte a sur una y otra vez. Eso sí, cuando uno no se puede tirar dos meses de viaje, siempre conviene ver menos destinos, pero más en profundidad. Y un combinado que te permita descubrir Venecia, Florencia y Roma es perfecto para aquellos exploradores mayores de 60.

Venecia (Italia). / CHAPKA

Las tres ciudades son bastante accesibles para recorrerlas a pie. En Venecia es casi obligatorio disfrutar de un romántico paseo en góndola (y, oye, lo mismo se pueden celebrar de esta manera unas Bodas de Plata), y pasear por la Plaza de San Marcos. Después llega el turno de Florencia (hasta la que se puede llegar en tren), ciudad en la que el viajero tiene todas las papeletas para sufrir un stendhalazo y, por último, la bella Roma, con sus imprescindibles visitas a la Fontana de Trevi, la Boca de la Veritá o alguno de los locales en los que tomar los mejores aperitivos.

Paisajes y culturas de China

Viajar a China puede ser un viaje inolvidable si tienes más de 60 años y crees que ya lo has visto todo. Esta nación milenaria atesora escenarios históricos excepcionales de un inmenso valor (como algunos de sus espectaculares puentes), así como algunos de los paisajes más inclasificables del mundo. A todo esto, se suman grandes megalópolis con construcciones que se adelantan al futuro.

Zhangjiajie / Getty Images

La mejor opción para realizar un viaje al dragón asiático es, sin duda, un viaje organizado con guía turístico de habla hispana. Así, cualquier dificultad o problema, se convertirá en algo de fácil solución.

En definitiva, viajar con más de 60 años te convierte en un viajero con un gran bagaje vital y podrás descubrir estas joyas diseminadas por el mundo con una visión de lo más completa. Ahora llega el momento de hacer la maleta y decidir entre estos 8 viajes perfectos para mayores de 60 años.